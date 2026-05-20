On t'has ficat aquesta nit? (Acords)

Jo li vaig donar el meu cos però ella volia l'esperit

La Ludwig Band
Pel barri es comenta - Acords i lletres de La Ludwig Band
MIHe agafat l'últim tren que puja,
he caminat sota la pluja,
he plorat i em tremolaven les LAmans.
Escrivint versos d'enyor
per la que MIfa que el meu amor
cremi SImés del que havia LAcremat mai aMIbans.

MII ara baixo per les rambles
i deixaré els carrers amples.
No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho saLAbré.
Vaig escrivint-li la cançó
per cantar-MIla sota el balcó
on el meu SIamor creix entre alLAfàbrega i lloMIrer.

SISonen havaneres,
uns avis DO#mmengen boqueLArons.
Hem SIbrindat per l’aMick Jagger
i pels DO#mnostres dies LAbons.
Els he LAdit que el teu meMIlic
és el ceSIntre on orbita el MImón.
S'han riLAgut de mi per MIjove
i m'han doSInat tres consells MIbons.
Només vull anar als teus braços
per plorar com un nen LApetit.
MIOn SIt'has fiLAcat aquesta MInit?

I MIbuscant-te entre la dansa
no s'acaba l'esperança
mentre sona el flabiol i el tamLAborí.
I una noia amb els ulls foscos
m'ha endeMIvinat en l'horòscop
que estar amb SItu ho porto LAescrit en el deMIstí.

Però reMIcordo el que t'agrada
i crec que sempre et trobava
on el bafle és el sobervi emperaLAdor.
Buscant llocs amb més volum
he mirat MIde creuar el teu rumb
entre Alfons SIX i la ronLAda del GuinarMIdó.

SIAquests antifeixistes
descoDO#mnfien d'un noi LAros.
Porten saSImarretes de futbol
i buDO#mfandes de colLAors.
S'ha munLAtat una tanMIgana
davant SIles portes del MIcamp
quan he baiLAxat la palanMIgana
on reSIfreden les Voll-MIDamms.
Només volia preguntar-los-hi
però cap d'ells no m'ha LAdit.
MIOn SIt'has fiLAcat aquesta MInit?
LAOn MIt'has fiSIcat aquesta MInit?

I escurMIant la matinada
li fotré una queixalada
a un bon plat de patata i colifLAlor.
El destí m'ha abandonat
penso miMIrant-me la ciutat
que ja es desSIperta entre els primLAers raigs de clarMIor.

I voMImitaré a l'aigüera
tot l'amor i la cambrera
que em consola sempre que tu em deixes LAsol.
Em farà passar l'estona
Me'n vaig, aMIdeu Barcelona,
la ciuSItat en la que LAno es pon mai el MIsol.

Un reviSIsor a la Sagrera
m'ha birDO#mlat tots els diLAners.
MaleSIïda nit de merda,
no penDO#mso tornar mai LAmés
a la ciuLAtat emmuraMIllada
de la SIteva habitaMIció
on aLAquella matiMInada
em vas SIconvertir en lleMIIó.
Jo li vaig donar el meu cos
però ella volia l'espeLArit.

MIOn SIt'has fiLAcat aquesta MInit?
LAOn MIt'has fiSIcat aquesta MInit?

