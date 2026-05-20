MIHe agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les LAmans. Escrivint versos d'enyor per la que MIfa que el meu amor cremi SImés del que havia LAcremat mai aMIbans.
MII ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho saLAbré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-MIla sota el balcó on el meu SIamor creix entre alLAfàbrega i lloMIrer.
SISonen havaneres, uns avis DO#mmengen boqueLArons. Hem SIbrindat per l’aMick Jagger i pels DO#mnostres dies LAbons. Els he LAdit que el teu meMIlic és el ceSIntre on orbita el MImón. S'han riLAgut de mi per MIjove i m'han doSInat tres consells MIbons. Només vull anar als teus braços per plorar com un nen LApetit. MIOn SIt'has fiLAcat aquesta MInit?
I MIbuscant-te entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamLAborí. I una noia amb els ulls foscos m'ha endeMIvinat en l'horòscop que estar amb SItu ho porto LAescrit en el deMIstí.
Però reMIcordo el que t'agrada i crec que sempre et trobava on el bafle és el sobervi emperaLAdor. Buscant llocs amb més volum he mirat MIde creuar el teu rumb entre Alfons SIX i la ronLAda del GuinarMIdó.
SIAquests antifeixistes descoDO#mnfien d'un noi LAros. Porten saSImarretes de futbol i buDO#mfandes de colLAors. S'ha munLAtat una tanMIgana davant SIles portes del MIcamp quan he baiLAxat la palanMIgana on reSIfreden les Voll-MIDamms. Només volia preguntar-los-hi però cap d'ells no m'ha LAdit. MIOn SIt'has fiLAcat aquesta MInit? LAOn MIt'has fiSIcat aquesta MInit?
I escurMIant la matinada li fotré una queixalada a un bon plat de patata i colifLAlor. El destí m'ha abandonat penso miMIrant-me la ciutat que ja es desSIperta entre els primLAers raigs de clarMIor.
I voMImitaré a l'aigüera tot l'amor i la cambrera que em consola sempre que tu em deixes LAsol. Em farà passar l'estona Me'n vaig, aMIdeu Barcelona, la ciuSItat en la que LAno es pon mai el MIsol.
Un reviSIsor a la Sagrera m'ha birDO#mlat tots els diLAners. MaleSIïda nit de merda, no penDO#mso tornar mai LAmés a la ciuLAtat emmuraMIllada de la SIteva habitaMIció on aLAquella matiMInada em vas SIconvertir en lleMIIó. Jo li vaig donar el meu cos però ella volia l'espeLArit.
MIOn SIt'has fiLAcat aquesta MInit? LAOn MIt'has fiSIcat aquesta MInit?
MI
