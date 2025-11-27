País estrany (Acords)

Aquest país es
MImtrany,
és
LAtan petit, i alhora és tan REgran.
I encara
SImque ningú et coneix o entén del MImtot,
jo
LAno he trobat al món un lloc mi FA#llor.
I aquesta llengua es
MImtranya
és
LAtan tossuda i no es resigna a ser obli REdada.
Ets filla i
SImmare, ets germana i confi MImdent,
la
LAploma amb la que escric els meus a FA#nhels.
I no sempre ens en sor
SOLtim, no sempre fem el LAcim,
però malgrat tot se
REguim. LA REÉs el meu pe LAtit trosset de REterra, LA
en
REla victòria i LAtambé en la der RErota. LA
I
SImsé que em FA#mtrencaràs el SImcor
però et
LAseguiré esti REmant
fins
FA#mque em porti la SImmort. LA REÉs el meu pe LAtit trosset de REvida, LA
els
REque han vessat la LAsang aquí ens REmiren. LA
I
SImno, no FA#mparlo de l’or SImgull,
no
LAparlo l'ho REnor,
jo
FA#mparlo de l'amor.
Aquest país
MImcansat
s'ha a
LAgenollat tants cops però vol REvolar. LA/C#-
Potser aquest
SImmón és massa gran pels cants pe MImtits
però el
LAcor no se sap rendir, només llui FA#tar. REÉs el meu pe LAtit trosset de REterra, LA
en
REla victòria i LAtambé en la der RErota. LA
I
SImsé que em FA#mtrencaràs el SImcor
però et
LAseguiré esti REmant
fins
FA#mque em porti la SImmort. LA REÉs el meu pe LAtit trosset de REvida, LA
els
REque han vessat la LAsang aquí ens REmiren. LA
I
SImno, no FA#mparlo de l’or SImgull,
no
LAparlo l'ho REnor,
jo
FA#mparlo de l'a SImmor.
I no
LAsempre ens en sor SOLtim, no sempre fem el LAcim,
però malgrat tot seguim.
és
I encara
jo
I aquesta llengua es
és
Ets filla i
la
I no sempre ens en sor
però malgrat tot se
en
I
però et
fins
els
I
no
jo
Aquest país
s'ha a
Potser aquest
però el
en
I
però et
fins
els
I
no
jo
I no
però malgrat tot seguim.