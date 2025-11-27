País estrany (Acords)

I no sempre ens en sortim, no sempre fem el cim, però malgrat tot seguim.

Acords Acords
Els Catarres
Acords i lletres de Paracaigudistes, d'Els Catarres
Acords i lletres de Paracaigudistes, d'Els Catarres
Aquest país esMImtrany,
és LAtan petit, i alhora és tan REgran.
I encara SImque ningú et coneix o entén del MImtot,
jo LAno he trobat al món un lloc miFA#llor.

I aquesta llengua esMImtranya
és LAtan tossuda i no es resigna a ser obliREdada.
Ets filla i SImmare, ets germana i confiMImdent,
la LAploma amb la que escric els meus aFA#nhels.

I no sempre ens en sorSOLtim, no sempre fem el LAcim,
però malgrat tot seREguim.        LA

REÉs el meu peLAtit trosset de REterra,        LA
en REla victòria i LAtambé en la derRErota.        LA
I SImsé que em FA#mtrencaràs el SImcor
però et LAseguiré estiREmant
fins FA#mque em porti la SImmort.        LA

REÉs el meu peLAtit trosset de REvida,        LA
els REque han vessat la LAsang aquí ens REmiren.        LA
I SImno, no FA#mparlo de l’orSImgull,
no LAparlo l'hoREnor,
jo FA#mparlo de l'amor.

Aquest país MImcansat
s'ha aLAgenollat tants cops però vol REvolar.        LA/C#-
Potser aquest SImmón és massa gran pels cants peMImtits
però el LAcor no se sap rendir, només lluiFA#tar.

REÉs el meu peLAtit trosset de REterra,        LA
en REla victòria i LAtambé en la derRErota.        LA
I SImsé que em FA#mtrencaràs el SImcor
però et LAseguiré estiREmant
fins FA#mque em porti la SImmort.        LA

REÉs el meu peLAtit trosset de REvida,        LA
els REque han vessat la LAsang aquí ens REmiren.        LA
I SImno, no FA#mparlo de l’orSImgull,
no LAparlo l'hoREnor,
jo FA#mparlo de l'aSImmor.

I no LAsempre ens en sorSOLtim, no sempre fem el LAcim,

però malgrat tot seguim.

 

 

 

Separation
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze