Paracaigudistes (Acords)

Perquè alguna vegada tots ballem amb el diable

Els Catarres
PerSIquè les cicatrius que lluFA#ïm ja són medalles.
PerSOL#mquè som gent de pau, però si FA#cal, plantarem cara.
Perquè MIcompartir-ho amb tu és la miSIllor part del viatFA#ge.

PerSIquè amb només un gest dius FA#més que mil paraules.
PerSOL#mquè hem perdut el compte dels cops FA#que hem vist néixer albades.
PerMIquè apuntant la lluna hem acaSIbat aquí entre els FA#astres.

Perquè som paracaiguSIdistes FA#en caiMIguda SIlliure,
el FA#cel enMItre les SOL#mmans i el MIcor a punt d'esclaFA#tar.

Cada segon d'aquesta MIviSIda, FA#salta al MIbuit i SIcrida
que FA#res ens MIpot freSOL#mnar i MIcaure ja no fa FA#mal.

Paracaigudistes!

SIMISIMISIMIFA#FA#x2

PerSIquè ara els dies bons s'han torFA#nat immillorables.
PerSOL#mquè alguna vegada tots baFA#llem amb el diable.
PerMIquè la vida és curta, però la SIpressa és el que FA#mata.

PerSIquè ser feliç és deixar FA#lloc a la innocència.
PerSOL#mquè sobreviurem al FA#temps i a la distància.
Perquè MIla millor lliçó sempre l’enSIsenya l'experiFA#ència.

Perquè som paracaiguSIdistes FA#en caiMIguda SIlliure,
el FA#cel enMItre les SOL#mmans i el MIcor a punt d'esclaFA#tar.

Cada segon d'aquesta MIviSIda, FA#salta al MIbuit i SIcrida
que FA#res ens MIpot freSOL#mnar i MIcaure ja no fa FA#mal.

Paracaigudistes!

SIMISIMISIMIFA#FA#x2

ParacaiguSOL#mdistes RE#men caiguda MIlliure,
caFA#da segon de SOL#mvida MIsalta al buit i FA#crida.

Perquè som paracaiguSIdistes FA#en caiMIguda SIlliure,
el FA#cel enMItre les SOL#mmans i el MIcor a punt d'esclaFA#tar.

Cada segon d'aquesta MIviSIda, FA#salta al MIbuit i SIcrida
que FA#res ens MIpot freSOL#mnar i MIcaure ja no fa FA#mal.

Paracaigudistes!

SIMISIMISIMIFA#FA#x2

SI

