Paracaigudistes (Acords)

Per
SIquè les cicatrius que llu FA#ïm ja són medalles.
Per
SOL#mquè som gent de pau, però si FA#cal, plantarem cara.
Perquè
MIcompartir-ho amb tu és la mi SIllor part del viat FA#ge.
Per
SIquè amb només un gest dius FA#més que mil paraules.
Per
SOL#mquè hem perdut el compte dels cops FA#que hem vist néixer albades.
Per
MIquè apuntant la lluna hem aca SIbat aquí entre els FA#astres.
Perquè som paracaigu
SIdistes FA#en cai MIguda SIlliure,
el
FA#cel en MItre les SOL#mmans i el MIcor a punt d'escla FA#tar.
Cada segon d'aquesta
MIvi SIda, FA#salta al MIbuit i SIcrida
que
FA#res ens MIpot fre SOL#mnar i MIcaure ja no fa FA#mal.
Paracaigudistes!
SI MI SI MI SI MI FA# FA#x2
Per
SIquè ara els dies bons s'han tor FA#nat immillorables.
Per
SOL#mquè alguna vegada tots ba FA#llem amb el diable.
Per
MIquè la vida és curta, però la SIpressa és el que FA#mata.
Per
SIquè ser feliç és deixar FA#lloc a la innocència.
Per
SOL#mquè sobreviurem al FA#temps i a la distància.
Perquè
MIla millor lliçó sempre l’en SIsenya l'experi FA#ència.
Perquè som paracaigu
SIdistes FA#en cai MIguda SIlliure,
el
FA#cel en MItre les SOL#mmans i el MIcor a punt d'escla FA#tar.
Cada segon d'aquesta
MIvi SIda, FA#salta al MIbuit i SIcrida
que
FA#res ens MIpot fre SOL#mnar i MIcaure ja no fa FA#mal.
Paracaigudistes!
SI MI SI MI SI MI FA# FA#x2
Paracaigu
SOL#mdistes RE#men caiguda MIlliure,
ca
FA#da segon de SOL#mvida MIsalta al buit i FA#crida.
Perquè som paracaigu
SIdistes FA#en cai MIguda SIlliure,
el
FA#cel en MItre les SOL#mmans i el MIcor a punt d'escla FA#tar.
Cada segon d'aquesta
MIvi SIda, FA#salta al MIbuit i SIcrida
que
FA#res ens MIpot fre SOL#mnar i MIcaure ja no fa FA#mal.
Paracaigudistes!
SI MI SI MI SI MI FA# FA#x2 SI
