Et puc odiar molt més (Acords)

MI SI FA#m7 LA x2 MIT'has enamo SIrat de la guerra. FA#m7Jo no aguanta LAré molt més. MINoto la pressi SIó a les artèries. FA#m7El cor em va a LAmés de cent. MIEl meu enemic està dor SIsus4mint al meu llit. FA#M11El meu enemic al meu LAsus2llit. MIEl meu enemic està dor SIsus4mint al meu llit, FA#m11és així. LAsus2 FA#M11 Som tot una llegenda.
SOL# Una història tremenda. LAsus2 Com el Terenci i l'Enric Ma SIsus4jó.
Et puc odiar molt
MImés.
Però
FA#M11no estimar-te SIsus4menys. LAsus2
Et puc odiar molt
MImés.
Però
FA#M11no estimar-te SIsus4menys. LAsus2
Et puc odiar molt
MImés.
Però
FA#M11digue'm com es LAsus2fa per estimar una mica SIsus4menys.
Et puc odiar molt
MImés. MI SI FA#m7 LA x2 MIMai no arriba SIrem als seixanta. FA#mDius que no t'im LAporta gens. MIEl temps passa SIlent per vosaltres. FA#mPer nosaltres LAva corrent. MILa pregunta és si ho torna SIsus4ría a fer. FA#m11Clar que ho tornaria a LAsus2fer. MILa resposta és que ho torna SIsus4ria a fer i tu m'en FA#m11tens. LAsus2 FA#m11 Som l'Scott i la Zelda.
SOL# Som com una novel.la. LAsus2 Melodrama de piscina i al SIsus4cohol.
Et puc odiar molt
MImés.
Però
FA#m11no estimar-te SIsus4menys. LAsus2
Et puc odiar molt
MImés.
Però
FA#m11no estimar-te SIsus4menys. LAsus2
Et puc odiar molt
MImés.
Però
FA#m11digue'm com es LAsus2fa per estimar una mica SIsus4menys.
Et puc odiar molt
MImés. MI FA#m11 SIsus4 LAsus2 x2
Et puc odiar molt
MImés.
Però
FA#m11digue'm com es LAsus2_fa per estimar una mica SIsus4_menys.
Et puc odiar molt
MImés. SI FA#m7 LAMolt, molt MImés. SI FA#m7 LA MI
