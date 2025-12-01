Et puc odiar molt més (Acords)

T'has enamorat de la guerra

Sidonie
Intro: MI   SI   FA#m7   LA x2

MIT'has enamoSIrat de la guerra.
FA#m7Jo no aguantaLAré molt més.
MINoto la pressiSIó a les artèries.
FA#m7El cor em va a LAmés de cent.
MIEl meu enemic està dorSIsus4mint al meu llit.
FA#M11El meu enemic al meu LAsus2llit.
MIEl meu enemic està dorSIsus4mint al meu llit, FA#m11és així.   LAsus2

FA#M11  Som tot una llegenda.
MI/SOL#  Una història tremenda.
LAsus2  Com el Terenci i l'Enric MaSIsus4jó.

Et puc odiar molt MImés.
Però FA#M11no estimar-te SIsus4menys.    LAsus2
Et puc odiar molt MImés.
Però FA#M11no estimar-te SIsus4menys.    LAsus2
Et puc odiar molt MImés.
Però FA#M11digue'm com es  LAsus2fa per estimar una mica SIsus4menys.
Et puc odiar molt MImés.

MI   SI   FA#m7   LA x2

MIMai no arribaSIrem als seixanta.
FA#mDius que no t'imLAporta gens.
MIEl temps passa SIlent per vosaltres.
FA#mPer nosaltres LAva corrent.
MILa pregunta és si ho tornaSIsus4ría a fer.
FA#m11Clar que ho tornaria a  LAsus2fer.
MILa resposta és que ho tornaSIsus4ria a fer i tu m'enFA#m11tens.   LAsus2

FA#m11   Som l'Scott i la Zelda.
MI/SOL#   Som com una novel.la.
LAsus2   Melodrama de piscina i alSIsus4cohol.

Et puc odiar molt MImés.
Però FA#m11no estimar-te SIsus4menys.    LAsus2
Et puc odiar molt MImés.
Però FA#m11no estimar-te SIsus4menys.    LAsus2
Et puc odiar molt MImés.
Però FA#m11digue'm com es  LAsus2fa per estimar una mica SIsus4menys.
Et puc odiar molt MImés.

MI FA#m11 SIsus4 LAsus2 x2

Et puc odiar molt MImés.
Però FA#m11digue'm com es LAsus2_fa per estimar una mica SIsus4_menys.
Et puc odiar molt MImés.   SI   FA#m7
LAMolt, molt MImés.    SI   FA#m7   LA   MI

