Quina calitja (Acords)

El temps s'acaba i no fem res

La Gossa Sorda
Intro: SIm FA# SOL RE FA#

SImS'han acabat FA#tardors i primaveres,
i SOLels tarongers REfloreixen FA#pel febrer.
SImPuja la mar i FA#trenca les barreres,
i SOLel temps que ens queda
s'aREcaba, s'acaba, s'aFA#caba.

SIm FA# SOL RE FA#

SImCompte enrere en marxa.
MaFA#tar de fam ja no és suficient
el sisSOLtema, la butxaca,
matREar de calor i moFA#rir-se de sed.

I ara SImdiuen que tots som culpables,
mentre FA#ells fan negoci de l'escalfament.
CaraSOLdures, putrefactes,
ja REno ens en queda una altra
que aFA#nar a per ells.

SOLQuina calitja,
i quin soliLAman.
Em passarFA#ia mil hores mirant-te
mentre SOLpugen els oceans.

Redéu quina basca,
quina xafoLAgor.
PassaFA#ria mil hores mirant-te.

BulliSImrà la mar,com caREssola al forn.
El temps s'acSOLaba, s''aFA#caba.

BulliSImrà la mar, com caREssola al forn.
El temps s'acSOLaba, s''aFA#caba.

SIm FA# SOL RE FA#

SImCompte enrere en marxa.
Els FA#dies de glòria ja s'han acabat,
mercatSOL lliure, competència,
l'AmREerican Dream ens esFA#tà sortint car.

I ara SImvenen els sabuts que faltaven,
que FA#de les desgràcies faran capital,
i triaSOLràs en democràcia
caREnvi climàtic o fiFA#nal nuclear?

SOLQuina calitja,
i quin soliLAman.
Em passarFA#ia mil hores mirant-te
mentre SOLpugen els oceans.

Redéu quina basca,
quina xafoLAgor.
PassaFA#ria mil hores mirant-te.

BulliSImrà la mar, com caREssola al forn.
El temps s'acSOLaba, s'aFA#caba.

BulliSImrà la mar, com caREssola al forn.
El temps s'acSOLaba, s'aFA#caba.

SIm FA# SOL RE FA# x2

SOLQuina calitja,
i quin soliLAman.
Em passarFA#ia mil hores mirant-te
mentre SOLpugen els oceans.

Redéu quina basca,
quina xafoLAgor.
PassaFA#ria mil hores mirant-te.

BulliSImrà la mar, com caREssola al forn.
El temps s'acSOLaba, s'aFA#caba.

BulliSImrà la mar, com caREssola al forn.
El temps s'acSOLaba, s'aFA#caba.

El temps s'aSImcaba i no fem res,
el temps s'aREcaba i no fem res.
El temps s'aSOLcaba, s’aFA#caba.

El temps s'aSImcaba i no fem res,
el temps s'aREcaba i no fem res.
El temps s'aSOLcaba, s’aFA#caba.
BulliSImrà la mar.

 

 

 

