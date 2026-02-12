Quina calitja (Acords)

Intro:
SIm FA# SOL RE FA# SImS'han acabat FA#tardors i primaveres,
i
SOLels tarongers REfloreixen FA#pel febrer. SImPuja la mar i FA#trenca les barreres,
i
SOLel temps que ens queda
s'a
REcaba, s'acaba, s'a FA#caba. SIm FA# SOL RE FA# SImCompte enrere en marxa.
Ma
FA#tar de fam ja no és suficient
el sis
SOLtema, la butxaca,
mat
REar de calor i mo FA#rir-se de sed.
I ara
SImdiuen que tots som culpables,
mentre
FA#ells fan negoci de l'escalfament.
Cara
SOLdures, putrefactes,
ja
REno ens en queda una altra
que a
FA#nar a per ells. SOLQuina calitja,
i quin soli
LAman.
Em passar
FA#ia mil hores mirant-te
mentre
SOLpugen els oceans.
Redéu quina basca,
quina xafo
LAgor.
Passa
FA#ria mil hores mirant-te.
Bulli
SImrà la mar,com ca REssola al forn.
El temps s'ac
SOLaba, s''a FA#caba.
Bulli
SImrà la mar, com ca REssola al forn.
El temps s'ac
SOLaba, s''a FA#caba. SIm FA# SOL RE FA# SImCompte enrere en marxa.
Els
FA#dies de glòria ja s'han acabat,
mercat
SOL lliure, competència,
l'Am
REerican Dream ens es FA#tà sortint car.
I ara
SImvenen els sabuts que faltaven,
que
FA#de les desgràcies faran capital,
i tria
SOLràs en democràcia
ca
REnvi climàtic o fi FA#nal nuclear? SOLQuina calitja,
i quin soli
LAman.
Em passar
FA#ia mil hores mirant-te
mentre
SOLpugen els oceans.
Redéu quina basca,
quina xafo
LAgor.
Passa
FA#ria mil hores mirant-te.
Bulli
SImrà la mar, com ca REssola al forn.
El temps s'ac
SOLaba, s'a FA#caba.
Bulli
SImrà la mar, com ca REssola al forn.
El temps s'ac
SOLaba, s'a FA#caba. SIm FA# SOL RE FA# x2 SOLQuina calitja,
i quin soli
LAman.
Em passar
FA#ia mil hores mirant-te
mentre
SOLpugen els oceans.
Redéu quina basca,
quina xafo
LAgor.
Passa
FA#ria mil hores mirant-te.
Bulli
SImrà la mar, com ca REssola al forn.
El temps s'ac
SOLaba, s'a FA#caba.
Bulli
SImrà la mar, com ca REssola al forn.
El temps s'ac
SOLaba, s'a FA#caba.
El temps s'a
SImcaba i no fem res,
el temps s'a
REcaba i no fem res.
El temps s'a
SOLcaba, s’a FA#caba.
El temps s'a
SImcaba i no fem res,
el temps s'a
REcaba i no fem res.
El temps s'a
SOLcaba, s’a FA#caba.
Bulli
SImrà la mar.
i
i
s'a
Ma
el sis
mat
I ara
mentre
Cara
ja
que a
i quin soli
Em passar
mentre
Redéu quina basca,
quina xafo
Passa
Bulli
El temps s'ac
Bulli
El temps s'ac
Els
mercat
l'Am
I ara
que
i tria
ca
i quin soli
Em passar
mentre
Redéu quina basca,
quina xafo
Passa
Bulli
El temps s'ac
Bulli
El temps s'ac
i quin soli
Em passar
mentre
Redéu quina basca,
quina xafo
Passa
Bulli
El temps s'ac
Bulli
El temps s'ac
El temps s'a
el temps s'a
El temps s'a
El temps s'a
el temps s'a
El temps s'a
Bulli