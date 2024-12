RE# Jo em quedo les DOm pelis d'en Kurosaw RE# a

i tu els SOLm discos d'en Lou DOm Reed.

RE#Tu la màquina DOm del cafè per RE# fecte

i jo aquell SOLm wok tan ben DOm parit.

FAm Tu aquell jardi DOm net de sobre RE# taula

que vas SOLm voler comprar a Pe DOm quin.

Que dius que sí, que a tu et re FAm laxa,

però només SOLm fot que merda al FAm pis.



I aquell DOm plat del sud de RE# França

d'aquells fi SOLm raires magre DOm bins

Que et dic que sí, que em va de FAm perles,

perquè m'a SOLm guanta bé els Tin FAm tins.



FAm I que SOLm tinguis DOm sort a LA# Reykja SOL# vík.

FAm I que em SOLm borris DOm del mò LA# bil av SOL# iat.

SOL# I que els LA# dies DOm no se't SOLm facin DOm llargs.

FAm I no SOLm surtis DOm mai sen LA# se un SOL# abric.



RE# Ara potser et DOm sembla que el món s' RE# acaba

i que ho ha SOLm guem de cremar DOm tot.

RE# Però tant tu com DOm jo en trobarem un RE# altre

i tot es SOLm posarà al seu DOm lloc.



FAm Durant aquest DOm temps sense pa RE# rella folla SOLm rem pels des DOm cosits.

Que et dic que sí, que sempre FAm passa,

ens segui SOLm rem trobant al FAm llit.

I tindrem DOm temps per dedi RE# car-nos,

cadas SOLm cú pel seu cos DOm tat.

Que et dic que sí, que farem FAm coses a les que ha SOLm víem renun FAm ciat.



FAm I tornar SOLm a con DOm èixer als LA# meus a SOL# mics.

FAm I anar-m SOLm e'n a DOm les tan LA# tes al SOL# llit.

I no LA# mirar DOm pelis SOLm d'en Hugh DOm Grant.

FAm No val SOLm a pen DOm sar per LA# enda SOL# vant.



FAm I que SOLm tinguis DOm sort a LA# Reykja SOL# vík.

FAm I que en SOLm trobis DOMun de LA# ben plan SOL# tat.

I que el LA# gel que DOm ho SOLm glaça tot de DOm nit

FAm et dei SOLm xi enge DOm gar el LA# cotxe al ma SOL# tí.



RE# DOm RE# SOLm DOm x3

FAm SOLm DOm LA# SOL# x2

LA# SOL# DOm SOLm DOm

FAm SOLm DOm LA# SOL#