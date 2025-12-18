Sé (Acords)

Sidonie
AvuSOLi estic millor perquè d'un en faré dos.
Al maLAmtí el jo eufòric, a la MImnit el melanDOmaj7còlic.
SOLSurto a passejar, sóc el monstre de dos caps.
Un viaLAmnant diu amb veu baixa: "Quina MImfauna més esLA7tranya".

DOSi REm'aSIm7braDOces.
DOSóc REun SIm7arDObre.
Jo no DOpuc parar de créixer.
Jo no DOpuc parar de créixer.

SOLSé que no REsóc el més guapo, ho MImsé.
Que no DOsóc el més savi tamSOLbé.
Si m'aREjudes ho faria molt SOLbé.
MImSé, FAsé, RE/FA#sé.
SOLSé que a veREgades em mareja la MImgent.
Que a veDOgades aquest món no l'enSOLtenc.
Si m'aREjudes ho faria tant SOLbé.
MImSé, FAsé, RE/FA#sé, SOLsé.

SOLHa vingut un gos que se m'ha pixat al tronc.
M'han esLAmcrit amb la navalla els dos MImnoms i una DOmaj7data.
SOLJa és aquí el dijous, no és un dia qualsevol.
Vens aLAmquí a llegir un llibre el que MImjo seré un LA7dia.

DOSi REm'aSIm7braDOces.
DOSóc REun SIm7arDObre.
Jo no DOpuc parar de créixer.
Jo no DOpuc parar de créixer.
Jo no DOpuc parar de créixer.
Jo no DOpuc parar de créixer.

SOLSé que no REsóc el més guapo, ho MImsé.
Que no DOsóc el més savi tamSOLbé.
Si m'aREjudes ho faria molt SOLbé.
MImSé, FAsé, RE/FA#sé.
SOLSé que a veREgades em mareja la MImgent.
Que a veDOgades aquest món no l'enSOLtenc.
Si m'aREjudes ho faria tant SOLbé.
MImSé, FAsé, RE/FA#sé.

SOL RE MIm DO SOL RE SOL
Sé.
MImSé, FAsé, RE/FA#sé.
SOL RE/FA# MIm DO SOL RE SOL
Sé.
MImSé, FAsé, RE/FA#sé,     SOLsé.

 

 

 

