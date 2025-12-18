Sé (Acords)

Avu
SOLi estic millor perquè d'un en faré dos.
Al ma
LAmtí el jo eufòric, a la MImnit el melan DOmaj7còlic. SOLSurto a passejar, sóc el monstre de dos caps.
Un via
LAmnant diu amb veu baixa: "Quina MImfauna més es LA7tranya". DOSi REm'a SIm7bra DOces. DOSóc REun SIm7ar DObre.
Jo no
DOpuc parar de créixer.
Jo no
DOpuc parar de créixer. SOLSé que no REsóc el més guapo, ho MImsé.
Que no
DOsóc el més savi tam SOLbé.
Si m'a
REjudes ho faria molt SOLbé. MImSé, FAsé, RE/ FA#sé. SOLSé que a ve REgades em mareja la MImgent.
Que a ve
DOgades aquest món no l'en SOLtenc.
Si m'a
REjudes ho faria tant SOLbé. MImSé, FAsé, RE/ FA#sé, SOLsé. SOLHa vingut un gos que se m'ha pixat al tronc.
M'han es
LAmcrit amb la navalla els dos MImnoms i una DOmaj7data. SOLJa és aquí el dijous, no és un dia qualsevol.
Vens a
LAmquí a llegir un llibre el que MImjo seré un LA7dia. DOSi REm'a SIm7bra DOces. DOSóc REun SIm7ar DObre.
Jo no
DOpuc parar de créixer.
Jo no
DOpuc parar de créixer.
Jo no
DOpuc parar de créixer.
Jo no
DOpuc parar de créixer. SOLSé que no REsóc el més guapo, ho MImsé.
Que no
DOsóc el més savi tam SOLbé.
Si m'a
REjudes ho faria molt SOLbé. MImSé, FAsé, RE/ FA#sé. SOLSé que a ve REgades em mareja la MImgent.
Que a ve
DOgades aquest món no l'en SOLtenc.
Si m'a
REjudes ho faria tant SOLbé. MImSé, FAsé, RE/ FA#sé. SOL RE MIm DO SOL RE SOL
Sé.
MImSé, FAsé, RE/ FA#sé. SOL RE/ FA# MIm DO SOL RE SOL
Sé.
MImSé, FAsé, RE/ FA#sé, SOLsé.
