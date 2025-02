MIm Ways in the gavel.

MIm RE DO RE

DO RE MI x2



La lletra no l'entenc,

però ella es transforma gaudint, ba RE llant, ri DO ent.

MIm Tothom al meu voltant sap la tornada.

Jo, RE fred, miro el can DO tant

i li dic t'he calat ja fa es SI tona.



Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .

Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .

No sou MIMmés que una banda de DO pseudopoe RE tes.

MIMFeu quatre acords i us pen DO seu qui-sap- RE què.

Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .

Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .

Però si MIMfeu el de sempre.

DO Canteu com hienes.

MIm És l'hora ja d'entre DO gar els instruments RE .



MIm RE DO RE

DO RE MI x2



DO S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça,

MIm seiem, flui RE xet, li DO dic.

Jo de cançons així, en una tarda

te'n MIm puc fer RE vint-i- DO cinc.

Hi ha un su DO btext que mai no evolu SI ciona.

Les can DO çons diuen tota l'es SI tona.



Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .

Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .

Crispe MIm taires del pop.

Lletres DO repetiti RE ves.

MIm Fem quatre acords i ens en DO sobren i RE tot.

Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .

Heu vin MIm gut a robar-nos les DO dones RE .



Sempre MM-fem el mateix,

però ho DO vestim de manera que MIm sembli

que anem mDOillorant amb el RE temps.



MIm RE DO RE

DO RE MI x4