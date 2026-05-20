Si fa no fa, Rapunzel (Acords)

Et pots mutilar aquesta trena, Rapunzel

Acords
La Ludwig Band
Pel barri es comenta - Acords i lletres de La Ludwig Band
Intro:
DO LA# FA
DO LA# FA
REm FA LA# DO
SOLm LA# FA

El DOdia que admetis, per LA#fi, que t’està fent molt FAfàstic.
Que els DOjoves pretendents de la LA#cort et vulguin prendre el FApèl.
Però no REmtrobis un mot prou aFAbrupte, prou LA#sec o prou DOdràstic,
et pots SOLmmutilar aquesta LA#trena, RapuFAnzel.

Quan ton DOpare es trobi un nou LA#cotxe i es compri una FAnòvia
i la DOteva mamà bioLA#lògica es guanyi el seu FAcel.
Pots seREmguir-li explicant a toFAthom que LA#tens agoraDOfòbia,
però potSOLmser estàs bé dalt de la LA#torre, RapunFAzel.

I com DOcada dilluns el coLA#rreu portarà alguna FAcarta
perfuDOmada amb sonetos d’un LA#d’aquests ninyatos FAen zel.
I buscaREmràs finestra enFAllà nous LA#mons per inspiDOrar-te
per què no SOLmvens a sopar un dia a LA#casa, RapunFAzel.

Que he poDOrtat garnatxa del LA#poble i anava a fer croFAquetes.
Que ja he aDOprès a posar nou mosLA#cada quan faig beixaFAmel.
AREmbans de sopar provaFAré que poLA#rto les mans DOnetes.
Que SOLmaquí ningú vol engaLA#nyar-te, RapunFAzel.

I aDOvui és Sant Joan i no li LA#has dit res a la maFAdrastra.
I les benDOzodiazepines fan LA#més gust que mai de caFArmel.
Les REmteves amigues m'han FAdit que no has LA#deixat ni DOrastre
que SOLmja deus ser molt lluny del LA#regne, RapunFAzel.

DO LA# FA
DO LA# FA
REm FA LA# DO
SOLm LA# FA
SOLm LA# FA
SOLm LA# FA

 

 

 

 

