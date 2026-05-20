Intro:
DO LA# FA DO LA# FA REm FA LA# DO SOLm LA# FA
El
DOdia que admetis, per LA#fi, que t’està fent molt FAfàstic.
Que els
DOjoves pretendents de la LA#cort et vulguin prendre el FApèl.
Però no
REmtrobis un mot prou a FAbrupte, prou LA#sec o prou DOdràstic,
et pots
SOLmmutilar aquesta LA#trena, Rapu FAnzel.
Quan ton
DOpare es trobi un nou LA#cotxe i es compri una FAnòvia
i la
DOteva mamà bio LA#lògica es guanyi el seu FAcel.
Pots se
REmguir-li explicant a to FAthom que LA#tens agora DOfòbia,
però pot
SOLmser estàs bé dalt de la LA#torre, Rapun FAzel.
I com
DOcada dilluns el co LA#rreu portarà alguna FAcarta
perfu
DOmada amb sonetos d’un LA#d’aquests ninyatos FAen zel.
I busca
REmràs finestra en FAllà nous LA#mons per inspi DOrar-te
per què no
SOLmvens a sopar un dia a LA#casa, Rapun FAzel.
Que he po
DOrtat garnatxa del LA#poble i anava a fer cro FAquetes.
Que ja he a
DOprès a posar nou mos LA#cada quan faig beixa FAmel.
A
REmbans de sopar prova FAré que po LA#rto les mans DOnetes.
Que
SOLmaquí ningú vol enga LA#nyar-te, Rapun FAzel.
I a
DOvui és Sant Joan i no li LA#has dit res a la ma FAdrastra.
I les ben
DOzodiazepines fan LA#més gust que mai de ca FArmel.
Les
REmteves amigues m'han FAdit que no has LA#deixat ni DOrastre
que
SOLmja deus ser molt lluny del LA#regne, Rapun FAzel. DO LA# FA DO LA# FA REm FA LA# DO SOLm LA# FA SOLm LA# FA SOLm LA# FA
