Si tu vols (Acords)

Ets la dolçor que li falta al mar

Auxili
Intro: RE#M DO# LA#M SI x4

RE#MTan bonic i tan difDO#ícil d'oblidar,
LA#Mni el temps ni la distància
SIpodran parar el ball.

RE#MCom un estDO#iu enmig l'hivern,
LA#Mviatjant per somnis passatSIgers,
que ja no són efímers.

RE#MI tant difícil DO#d'oblidar
LA#Mque ho vam escriure, ho vam cantar
SIperquè volíem fer-ho gran.

RE#MQue sols amb DO#tu podíem escaLA#Mpar.
Pintar de roig el SIcel,
seguir volant.

RE#M DO# LA#M SI x2

RE#MCada vegada que pense en DO#vos
LA#Mvull recordar la meloSIdia del teu cos.
RE#MEts la dolçor DO#que li falta al LA#Mmar,
l'endeSImà, la llum del far.

RE#MCada vegada que pense en DO#vos
vull LA#Mentonar la meloSIdia del teu cos.
RE#MEts la calor, DO#quan no escalfa el LA#Msol
com una eSIcala cap a dalt del RE#Mcel.

Puja amb DO#mi, SOL#puja amb SImi,

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

RE#M DO# LA#M SI x2

RE#MTan bonic, tan sincer i DO#tan real
LA#Mque va acabar la història
SIi no va parar el ball.

RE#MCom un refugi al DO#cim més alt
LA#Maltre cop vas esbrinar
SIque em feies falta per cantar.

RE#MCada vegada que pense en DO#vos
LA#Mtorna el somriure que dibuixSIen les cançons.
RE#MEts la dolçor DO#que li falta al LA#Mmar,
aquella SImúsica que ens va fer leviRE#Mtar.

Puja amb DO#mi, SOL#puja amb SImi,

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.

Si tu FA#vols, sols si tu vols,
LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
 

 

 

 

