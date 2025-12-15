Si tu vols (Acords)

Intro:
RE#M DO# LA#M SI x4 RE#MTan bonic i tan dif DO#ícil d'oblidar, LA#Mni el temps ni la distància SIpodran parar el ball. RE#MCom un est DO#iu enmig l'hivern, LA#Mviatjant per somnis passat SIgers,
que ja no són efímers.
RE#MI tant difícil DO#d'oblidar LA#Mque ho vam escriure, ho vam cantar SIperquè volíem fer-ho gran. RE#MQue sols amb DO#tu podíem esca LA#Mpar.
Pintar de roig el
SIcel,
seguir volant.
RE#M DO# LA#M SI x2 RE#MCada vegada que pense en DO#vos LA#Mvull recordar la melo SIdia del teu cos. RE#MEts la dolçor DO#que li falta al LA#Mmar,
l'ende
SImà, la llum del far. RE#MCada vegada que pense en DO#vos
vull
LA#Mentonar la melo SIdia del teu cos. RE#MEts la calor, DO#quan no escalfa el LA#Msol
com una e
SIcala cap a dalt del RE#Mcel.
Puja amb
DO#mi, SOL#puja amb SImi,
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol. RE#M DO# LA#M SI x2 RE#MTan bonic, tan sincer i DO#tan real LA#Mque va acabar la història SIi no va parar el ball. RE#MCom un refugi al DO#cim més alt LA#Maltre cop vas esbrinar SIque em feies falta per cantar. RE#MCada vegada que pense en DO#vos LA#Mtorna el somriure que dibuix SIen les cançons. RE#MEts la dolçor DO#que li falta al LA#Mmar,
aquella
SImúsica que ens va fer levi RE#Mtar.
Puja amb
DO#mi, SOL#puja amb SImi,
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
Si tu
FA#vols, sols si tu vols, LA#Mjugarem a alçar el RE#Mvol.
