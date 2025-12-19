Som (Acords)

Som el poble per construir

Obrint Pas
Intro: SOLREMIM
DOSOLRE
SOLREMIM
DORESOL

SOLSom la canREçó que mai s´aMIMcaba,
DOsom el comSOLbat contra l’oREblit,
SOLsom la paREraula silenciMIMada,
DOsom la reREvolta en un sol SOLcrit.

SOLSom l’espurREna que encén la MIMflama,
DOsom la lluSOLita que hem comparREtit,
SOLsom la peREdra en la barriMIMcada,
DOsom el REpoble per construSOLir.

SII quan la nit ens ve a busDOcar
SOLsom tot un món per estiREmar,
SIsom una història per guanDOyar,
RE#tot un futur per comenREçar.

SOLSom llàREgrimes en la miMIMrada,
DOsom el coSOLratge de seREguir,
SOLsom la feRErida mai tanMIMcada,
DOsom la històREria que no han esSOLcrit.

SOLSom l’arbre enREmig de la temMIMpesta,
DOsom els esSOLtels que vam teiRExir,
SOLsom l’espeRErança i la trisMIMtesa,
DOsom el poREble per construSOLir.

SII quan la nit ens ve a busDOcar
SOLsom tot un món per estiREmar,
SIsom una història per guanDOyar,
RE#tot un futur per comenREçar.

SOLREMIM
DOSOLRE
SOLREMIM
DORESOL

SII quan la nit ens ve a busDOcar
SOLsom tot un món per estiREmar,
SIsom una història per guanDOyar,
RE#tot un futur per comenREçar.

SOLSom la canREçó que mai s´aMIMcaba,
DOsom el comSOLbat contra l’oREblit,
SOLsom la paREraula silenciMIMada,
DOsom la reREvolta en un sol SOLcrit.

SOLSom l’espurREna que encén la MIMflama,
DOsom la lluiSOLta que hem comparREtit,
SOLsom la peREdra en la barriMIMcada,
DOsom el REpoble per construSOLir.

