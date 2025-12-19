Som (Acords)

Intro:
SOL RE MIM DO SOL RE SOL RE MIM DO RE SOL SOLSom la can REçó que mai s´a MIMcaba, DOsom el com SOLbat contra l’o REblit, SOLsom la pa REraula silenci MIMada, DOsom la re REvolta en un sol SOLcrit. SOLSom l’espur REna que encén la MIMflama, DOsom la llu SOLita que hem compar REtit, SOLsom la pe REdra en la barri MIMcada, DOsom el REpoble per constru SOLir. SII quan la nit ens ve a bus DOcar SOLsom tot un món per esti REmar, SIsom una història per guan DOyar, RE#tot un futur per comen REçar. SOLSom llà REgrimes en la mi MIMrada, DOsom el co SOLratge de se REguir, SOLsom la fe RErida mai tan MIMcada, DOsom la histò REria que no han es SOLcrit. SOLSom l’arbre en REmig de la tem MIMpesta, DOsom els es SOLtels que vam tei RExir, SOLsom l’espe RErança i la tris MIMtesa, DOsom el po REble per constru SOLir. SII quan la nit ens ve a bus DOcar SOLsom tot un món per esti REmar, SIsom una història per guan DOyar, RE#tot un futur per comen REçar. SOL RE MIM DO SOL RE SOL RE MIM DO RE SOL SII quan la nit ens ve a bus DOcar SOLsom tot un món per esti REmar, SIsom una història per guan DOyar, RE#tot un futur per comen REçar. SOLSom la can REçó que mai s´a MIMcaba, DOsom el com SOLbat contra l’o REblit, SOLsom la pa REraula silenci MIMada, DOsom la re REvolta en un sol SOLcrit. SOLSom l’espur REna que encén la MIMflama, DOsom la llui SOLta que hem compar REtit, SOLsom la pe REdra en la barri MIMcada, DOsom el REpoble per constru SOLir.