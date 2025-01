Súper bon noi

M'he pro MI vat ja tantes ma SI lles

i m'he DO#m disfressat de SI tot,

que és que LA ja no sé com SI fer-ho

per ser el LA teu superhe SI roi.

Sense MI màgia ni po SI ders

vull gua DO#m nyar-te mica en SI mica.

Sempre LA qui acaba venSIcent

és el LA que més pedra SIpica.



LA No podré ser RE mai.

LA No podré ser SI mai el teu he MI roi.



He de MI ixat de treba SI llar,

pagues DO#m dobles, feina es SI table,

per po LA der-me dedi SI car

a un pro LA pòsit més lloa SI ble.

I ser el MI jedai del ca SI rrer,

el de DO#m les petites SI coses,

el qui LA no fa un lleig a SI res,

que acon LA sella però no im SI posa.



Salvar el MI món cada ma SI tí,

aju DO#m dar la gent que SI passa.

"Senyor LA no baixi per a SI quí",

"Senyo LA ra això pesa SI massa".

Fer llu MI ir bé el cata SI là,

que és u DO#m na bona fe SI inada,

que s'han LA de fer bé les SI A,

i les LA L gemi SI nades.



LA No podré ser RE mai.

LA No podré ser SI mai el teu he MI roi.



MI Superher LA oi, super bon DO#m noi.

I ser el gendre que volen les SI sogres.

MI Superhe DO#m roi, super co LA foi

d'arreglar immediatament

tot a SI llò que no funciona,

i no LA ser mai un d'aquells

que SI només s'en recorda

de santa Bàrbara quan MI trona.



MI SI DO#m SI LA SI LA SI



Per la MI doble ident SI itat,

amb un DO#m casco ja ti SI rava,

però aca LA bava ensope SI gant

perquè el LA vidre s'ente SI lava.

Li vaig MI demanar a ma SI mare

una DO#m màscara de SI cuir,

però la LA pell se m'irr SI itava

tant bon LA punt volia sor SI tir.



També em MI vaig fer fer una SI capa

perquè DO#m sempre vesteix SI més,

però em LA van fer per des SI gràcia

el re LA punt a l'inre SI vés.

I amb els MI calçotets per SI fora

no em dei DO#m xaven entrar en SI lloc,

i jo LA capficat rum SI iava,

potser LA t'ho has treballat SI poc.



LA No podré ser RE mai.

LA No podré ser SI mai el teu he MI roi.



MI Superher LA oi, Super Bon DO#m Noi,

i ser el gendre que volen les SI sogres.

MI Superhe DO#m roi, super co LA foi,

que sap que les bones accions son a SI quelles que perduren

i quan hi LA ha dificultats no

s'a SI rronsa i sempre pensa,

que de mes verdes en MI maduren.



MI SI DO#m SI LA SI LA SI



LA No podré ser RE mai.

LA No podré ser SI mai.

LA No podré ser RE mai.

LA No podré ser SI mai.

LA No podré ser RE mai.

LA No podré ser SI mai el teu he MI roi.