El teu amor (Acords)

Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor

La Ludwig Band
Pel barri es comenta - Acords i lletres de La Ludwig Band
Intro:
SOL RE DO SOL RE x2

SOLDe debò m'esREtimes o ho DOdius perquè ho has de REdir?
SOLÉs veritat que em REnecessites o és que et DOsents en deute amb REmi?

DOSi és així, deiRExem-ho aquí i SOLno em trenquis el DOcor.
Et puc prenLAmdre la paREraula que hi seSOLràs si em fas DOfalta
o per què LAmvull el REteu aSOLmor?

SOL RE DO SOL RE

SOLSaps que si vens un REdia fosc no DOpenso baixar-te a oREbrir.
Que el SOLque guardo per REmi, en el fons, ho DOguardo només per REmi.

DOSé fingir i mai no em senREtiràs dir que amb mi SOLet vas perdre un treDOsor.
T’atreviLAmràs a estiREmar-me sense inSOLtentar canDOviar-me
o per què LAmvull el REteu aSOLmor?

RESaps que seré teu si m'ho SOLproposes.
REVinga, no fotem, ja som prou SOLgrans.
Per saDOber com van les REcoses i per haSOLver oblidat aDObans
el peLAmrfum de tantes roses, l'escalfREor de tantes mans.

SOLBé, d'acord, ja REm'he decidit: m’enaDOmoraré de REtu.
SOLPots quedar-te REtota la nit, no ens moDOlestarà niREngú.

DOFem florir en aREquest jardí una SOLflor pel bon huDOmor.
O de deLAmbò m’he de REcreure que ens torSOLnarem a DOveure
o per què LAmvull el REteu aSOLmor?

SOL RE DO SOL RE
DO RE SOL DO

O et puc prenLAmdre la paREraula que hi seSOLràs si em fas DOfalta
o per què LAmvull el REteu aSOLmor?

SOL RE DO SOL RE x2
