Tu deixa't portar (Acords)

Intro:
FA SOLm DO DO7 FA FAResulta que l’esperança
no era l’últim q
SOLmue es perd.
Ja fa temps que l’ha
DOperduda
però l’alegria li se
FAgueix. FASap que ja arriba el col·lapse.
Sap que no hi haurà
SOLmfutur. DOPerò ha vist que la vida és ara
i flota i es deixa e
FAndur.
I em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”.
I em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”.
I em diu:
FA“Tants anys fent cas al que deien,
sacrificant el
SOLmpresent,
Pensant que valdria la
DOpena
per quan un dia fos
FAvell”. FADiu que ja ha caigut l’encanteri,
el futur està sobrevalo
SOLmrat
i que l’angoixa el deses
DOperi
és l’únic que s’ha gua
FAnyat.
Així que em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”.
I em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”.
I em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”.
I em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”. FA SOLm DO DO7 FA x2
I em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”.
I em diu:
FA“Tu deixa’t por SOLmtar”.
I em diu:
DO“Tu deixa’t por FAtar”.
