Tu deixa't portar (Acords)

El futur està sobrevalorat

Pau Vallvé
Intro: FA SOLm DO DO7 FA

FAResulta que l’esperança
no era l’últim qSOLmue es perd.
Ja fa temps que l’ha DOperduda
però l’alegria li seFAgueix.

FASap que ja arriba el col·lapse.
Sap que no hi haurà SOLmfutur.
DOPerò ha vist que la vida és ara
i flota i es deixa eFAndur.

I em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.
I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.
I em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.
I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.


I em diu:
FA“Tants anys fent cas al que deien,
sacrificant el SOLmpresent,
Pensant que valdria la DOpena
per quan un dia fos FAvell”.

FADiu que ja ha caigut l’encanteri,
el futur està sobrevaloSOLmrat
i que l’angoixa el desesDOperi
és l’únic que s’ha guaFAnyat.
Així que em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.

I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.
I em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.
I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.
I em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.
I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.
I em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.
I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.

FA SOLm DO DO7 FA x2

I em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.
I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.
I em diu: FA“Tu deixa’t porSOLmtar”.
I em diu: DO“Tu deixa’t porFAtar”.

 

 

 

