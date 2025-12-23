L'últim segon (Acords)

Intro:
MIm RE DO x2 MImMire al darrere i re REcorde, DOtota una vida veig passar. MImI si poguera tor REnar a donar-li al DO"start". MImI travessar les línies REroges, DOcartografia del teu cos. MImPer no trobar les coorde REnades
el nord i les pe
DOtjades
i arribar a un lloc sense nom.
I re
MImbobinar, a REnar pels camins que no DOvam anar
hissar les veles en un
SOLnou mar
si poguera tornar-te a
SIbesar.
I re
MImbobinar, en REcendre els teus llavis i DOno pensar
tocar les estrelles i
MImtremolar.
Si
REpoguera tornar-te a tas MImtar. MImNo se el REfinal d'esta hi DOstòria,
sols vull
SOLser esta nit el teu he SIroi. MImNo em guardes REen la me DOmòria,
només
SOLvull que em SIdones l'últim se MImgon. MImSóc addicte a REtu, sempre ho he si DOgut,
a les teues manies als teus pits i
SOLjunts
vam provocar terratrèmols
SIjunts
i vam escriure diaris plens de fum.
MImTornar a nàixer tor REnar a ser un xiq DOuet
tindre el secret de la vida eterna,
MImque fores tu REl'únic govern que em go DOverna. MImQue fores tu REl'únic govern que em go DOverna. MImQue fores tu REl'únic govern que em go DOverna. MImNo se el REfinal d'esta hi DOstòria,
sols vull
SOLser esta nit el teu he SIroi. MImNo em guardes REen la me DOmòria,
només
SOLvull que em SIdones l'últim se MImgon. MImDe San Francesc al REcap de Barbaria en DOmoto
no em puc llevar del cap eixa
SOLfoto
ni eixa posta de sol de pos
SItal
que despertava el nostre instint animal.
MImTota la nit m'impre REgnava del teu o DOlor,
en la foscor tu eres la lluerna
MImi es que eres tu REl'únic govern que em go DOverna. MImPerquè eres tu REl'únic govern que em go DOverna. MImPerquè eres tu REl'únic govern que em go DOverna. MIm RE DO SOL SI MIm RE MIm MImNo se el REfinal d'esta hi DOstòria,
sols vull
SOLser esta nit el teu he SIroi. MImNo em guardes REen la me DOmòria,
només
SOLvull que em SIdones l'últim se MImgon. MImNo se el REfinal d'esta hi DOstòria,
sols vull
SOLser esta nit el teu he SIroi. MImNo em guardes REen la me DOmòria,
només
SOLvull que em SIdones l'últim se MImgon.
Només
MImvull que em REdones l'últim se MImgon.
