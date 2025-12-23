L'últim segon (Acords)

En la foscor tu eres la lluerna

Aspencat
Intro: MIm RE DO x2

MImMire al darrere i reREcorde,
DOtota una vida veig passar.
MImI si poguera torREnar a donar-li al DO"start".
MImI travessar les línies REroges,
DOcartografia del teu cos.
MImPer no trobar les coordeREnades
el nord i les peDOtjades
i arribar a un lloc sense nom.

I reMImbobinar, aREnar pels camins que no DOvam anar
hissar les veles en un SOLnou mar
si poguera tornar-te a SIbesar.
I reMImbobinar, enREcendre els teus llavis i DOno pensar
tocar les estrelles i MImtremolar.
Si REpoguera tornar-te a tasMImtar.

MImNo se el REfinal d'esta hiDOstòria,
sols vull SOLser esta nit el teu heSIroi.
MImNo em guardes REen la meDOmòria,
només SOLvull que em SIdones l'últim seMImgon.

MImSóc addicte a REtu, sempre ho he siDOgut,
a les teues manies als teus pits i SOLjunts
vam provocar terratrèmols SIjunts
i vam escriure diaris plens de fum.

MImTornar a nàixer torREnar a ser un xiqDOuet
tindre el secret de la vida eterna,
MImque fores tu REl'únic govern que em goDOverna.
MImQue fores tu REl'únic govern que em goDOverna.
MImQue fores tu REl'únic govern que em goDOverna.

MImNo se el REfinal d'esta hiDOstòria,
sols vull SOLser esta nit el teu heSIroi.
MImNo em guardes REen la meDOmòria,
només SOLvull que em SIdones l'últim seMImgon.

MImDe San Francesc al REcap de Barbaria en DOmoto
no em puc llevar del cap eixa SOLfoto
ni eixa posta de sol de posSItal
que despertava el nostre instint animal.

MImTota la nit m'impreREgnava del teu oDOlor,
en la foscor tu eres la lluerna
MImi es que eres tu REl'únic govern que em goDOverna.
MImPerquè eres tu REl'únic govern que em goDOverna.
MImPerquè eres tu REl'únic govern que em goDOverna.

MIm RE DO SOL SI MIm RE MIm

MImNo se el REfinal d'esta hiDOstòria,
sols vull SOLser esta nit el teu heSIroi.
MImNo em guardes REen la meDOmòria,
només SOLvull que em SIdones l'últim seMImgon.

MImNo se el REfinal d'esta hiDOstòria,
sols vull SOLser esta nit el teu heSIroi.
MImNo em guardes REen la meDOmòria,
només SOLvull que em SIdones l'últim seMImgon.
Només MImvull que em REdones l'últim seMImgon.

 

 

 

