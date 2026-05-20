Xavier, el tècnic de so (Acords)

Digue'm-ho rei Mides de les ones

La Ludwig Band
Pel barri es comenta - Acords i lletres de La Ludwig Band
Intro:
DO MI FA DO SOL x2

DOUn dissabte convençut
MIque el món no em podia sorprendre
FAvaig fer-me un nou conegut
DOsortint d'un conSOLcert, com sempre.

DOVaig trobar-me un noi barbut,
MI7allà al fons la furgoneta,
FAamb pinta d'haver begut,
DOmirant lluny per SOLla finestra.

FAPensava en la joventut?
DOPensava en la LAmseva Irene?
Això RE7mai no ho he sabut
perquè SOLvaig treure conversa.

I li vaig DOdir: hola, benvingut
MI7a la gran comparsa aquesta.
FASi no és molt dir, benvolgut
DOQui ets aquí i què hi SOLfas de feina?

FAVa respondre: tururut!
DOSoc el tècnic i LAmhe vingut
RE7per portar la taula de DOmescles

FAVaig dir: ha sonat collonut
DOi no ens va costar LAmni un minut
RE7de fer-nos amics per SOLsempre.

DOCom et dius? Em dic Xavier.
I què veus? MI7Ginebra amb Coca-Cola.
FAAixò està molt transparent.
DODoncs deu ser giSOLnebra sola.

DOHòstia Xavi, em caus molt bé
MI7Aquest any la farem bona
FAsi em dius tot el que he de fer.
DODigue-m'ho rei mides SOLde les ones.

FASi aquests ludwigs mamarratxos
DOque sempre canLAmten borratxos
RE7tu els tornes escolaDOnets.

FAI el trullo que més apesta
DOtu el fas digne LAmd'una orquestra
RE7Xavi, digue'm tot el que he de SOLfer.

DOXavier, Xavier, Xavier, Xavier,
FAdigue'm si això SOLsona DO
Xavier, Xavier, Xavier, Xavier,
que FAdes d'aquí no SOLsentim DOres.

XaviFAer treu el SOLcap entre MItota la LAmgent
i DOdigue'ns com ho estem SOLfent.
XaviFAer, si hi ets SOLtu, sé que al LAmfinal seREgur
hi haurà un FAgran SOLaplaudiment.

DO MI FA DO SOL x2

FASi el cul d'aquesta guitarra
DOes torna una LAmsimitarra
RE7quan ha de tallar els teus polDOvets.

FAI quan tinc la veu d'afònic
DOem convides LAma un gintònic.
RE7Xavi, digue'm quin és el seSOLcret?

DOXavier, Xavier, Xavier, Xavier,
FAdigue'm si això SOLsona DO
Xavier, Xavier, Xavier, Xavier,
que FAdes d'aquí no SOLsentim DOres.

XaviFAer treu el SOLcap entre MItota la LAmgent
i DOdigue'ns com ho estem SOLfent.
XaviFAer, si hi ets SOLtu, sé que al LAmfinal seREgur
hi haurà un FAgran SOLaplaudiment.

DO MI FA DO SOL x2

 

 

 

