Xavier, el tècnic de so (Acords)

Intro:
DO MI FA DO SOL x2 DOUn dissabte convençut MIque el món no em podia sorprendre FAvaig fer-me un nou conegut DOsortint d'un con SOLcert, com sempre. DOVaig trobar-me un noi barbut, MI7allà al fons la furgoneta, FAamb pinta d'haver begut, DOmirant lluny per SOLla finestra. FAPensava en la joventut? DOPensava en la LAmseva Irene?
Això
RE7mai no ho he sabut
perquè
SOLvaig treure conversa.
I li vaig
DOdir: hola, benvingut MI7a la gran comparsa aquesta. FASi no és molt dir, benvolgut DOQui ets aquí i què hi SOLfas de feina? FAVa respondre: tururut! DOSoc el tècnic i LAmhe vingut RE7per portar la taula de DOmescles FAVaig dir: ha sonat collonut DOi no ens va costar LAmni un minut RE7de fer-nos amics per SOLsempre. DOCom et dius? Em dic Xavier.
I què veus?
MI7Ginebra amb Coca-Cola. FAAixò està molt transparent. DODoncs deu ser gi SOLnebra sola. DOHòstia Xavi, em caus molt bé MI7Aquest any la farem bona FAsi em dius tot el que he de fer. DODigue-m'ho rei mides SOLde les ones. FASi aquests ludwigs mamarratxos DOque sempre can LAmten borratxos RE7tu els tornes escola DOnets. FAI el trullo que més apesta DOtu el fas digne LAmd'una orquestra RE7Xavi, digue'm tot el que he de SOLfer. DOXavier, Xavier, Xavier, Xavier, FAdigue'm si això SOLsona DObé
Xavier, Xavier, Xavier, Xavier,
que
FAdes d'aquí no SOLsentim DOres.
Xavi
FAer treu el SOLcap entre MItota la LAmgent
i
DOdigue'ns com ho estem SOLfent.
Xavi
FAer, si hi ets SOLtu, sé que al LAmfinal se REgur
hi haurà un
FAgran SOLaplaudiment. DO MI FA DO SOL x2 FASi el cul d'aquesta guitarra DOes torna una LAmsimitarra RE7quan ha de tallar els teus pol DOvets. FAI quan tinc la veu d'afònic DOem convides LAma un gintònic. RE7Xavi, digue'm quin és el se SOLcret? DOXavier, Xavier, Xavier, Xavier, FAdigue'm si això SOLsona DObé
Xavier, Xavier, Xavier, Xavier,
que
FAdes d'aquí no SOLsentim DOres.
Xavi
FAer treu el SOLcap entre MItota la LAmgent
i
DOdigue'ns com ho estem SOLfent.
Xavi
FAer, si hi ets SOLtu, sé que al LAmfinal se REgur
hi haurà un
FAgran SOLaplaudiment. DO MI FA DO SOL x2
