Les meves cites amb homes casats

L'artista Natasha Caruana (Regne Unit, 1983) va tenir cites amb vuitanta homes casats. Hi va contactar a través de l'aplicació Illicit encounters (Trobades il·lícites, que es presenta amb aquest eslògan: un web discret, segur i divertit). Després de xatejar-hi, anava quedany amb cadascun per prendre alguna cosa o per dinar o sopar. El que ells no sabien és que ella documentaria aquella trobada per a la seva sèrie fotogràfica Married Man (Home casat). Les fotos les feia d'amagat, amb una càmera barata d'un sol ús, i n'enregistrava la conversa amb una gravadora que duia dins d'un moneder vermell (que surt a les fotos). Amb aquest projecte, Caruana es fa diverses preguntes: ¿per què hi ha tants homes casats que estan disposats a jugar-se les seves relacions estables només per tenir una cita amb algú que no coneixen? ¿El que fa ella d'amagat esta ben fet? Tal com diu: "Tot això és èticament qüestionable. Estic fent fotos d'un moment d'intimitat, sí, però ells estan escampant per internet que volen trobar una amant, i estan enganyant les seves parelles. ¿Què passaria si pengés fotos d'ells o les publiqués en un llibre? Sovint només és aquí on molta gent es qüestiona la moralitat de l'assumpte". Ella ens situa com a espies de l'escena, com a detectius que busquen pistes: veiem, per exemple, com en una imatge un home paga el menjar en efectiu per no deixar cap prova que la seva dona pugui descobrir.
