Degas, el gran pintor de ballarines

Edgar Degas (París, 19 de juliol del 1834 - 27 de setembre del 1917), considerat el mestre del pastel, estava obsessionat amb el cos en moviment, i el ballet li oferia un escenari ideal per estudiar: les postures extremes, l'equilibri, la bellesa. Com que, gràcies a les amistats i a la seva condició social tenia un accés privilegiat a Palais Garnier, el teatre d'òpera més important de París, hi anava com a espectador, però també podia accedir als assajos. Això li va permetre fer esbossos en directe: va dibuixar des de la repetició d'exercicis que feien les ballarines a les classes i les estones de descans fins al gran moment de sortir en escena. Però de fet, el que li interessava especialment era el que passava fora de l'escenari: la fatiga, l'esforç, les relacions de poder que els homes exercien sobre les joves ballarines. A banda, també convidava ballarines de ballet al seu estudi, cosa que li va permetre dibuixar les pirouettes i pliés amb gran una precisió. Va arribar a fer 1.500 obres de ballarines, cosa que comprenia la meitat de la seva obra. “La gent m'anomena el pintor de les ballarines", li va dir el pintor al mecenes Ambroise Vollard, "el que no s'han parat a pensar mai és que el meu principal interès per les ballarines passa per representar el moviment i pintar roba bonica".



1. La classe de ballet, 1871-1874.

Edgar Degas

2. Músics a l'orquestra, 1872.

Edgar Degas

3. Proves de ballet, 1875.

Edgar Degas

4. Dues ballarines sortint a l'escenari, 1877-1878.

Edgar Degas

5. Ballarina balancejant-se, 1877-1879.

Edgar Degas

6. L'estrella, 1878.

Edgar Degas

7. Classe de dansa, 1871.

Edgar Degas

8. L'entrada dels ballarins emmascarats, 1879.

Edgar Degas

9. Ballarines a classe, 1880.

Edgar Degas

10. Esperant, 1880-1882.

Edgar Degas

11.Assaig de ballet a l'escenari, 1884.

Edgar Degas

12. Tres ballarines amb faldilles grogues, 1891.

Edgar Degas

13. Ballarines blaves, 1897.

Edgar Degas

14. Ballarines a la barra, 1900.