A la platja amb Sorolla

"El mar! Quin sentiment! Quina profunditat! És infinit com l'art!" Joaquim Sorolla (València, 27 de febrer de 1863 - Cercedilla, 10 d'agost de 1923) era un enamorat de la llum del Mediterrani. I ho explicava així: "Se'm faria impossible pintar a poc a poc a l'aire lliure. No hi ha res immòbil en el que ens envolta: el mar s'arrissa a cada moment, els núvols es deformen en canviar de lloc, la corda que penja d'una barca oscil·la lentament, aquell nen salta. Encara que jo estigués petrificat, només caldria que es mogués el sol, que ho fa contínuament, per veure com la llum canvia l'aspecte de tot".

1. El pescador, 1904.

2. El bany, 1905.

3. La barca blanca, 1905.

4. Instantània, Biarritz, 1906.

5. La platja de València, 1908.

6. Idil·li del mar, 1908.

7. Corrent per la platja, 1908.

8. Nena a la platja, 1909.

9. La barqueta, 1909.

10. El bany del cavall, 1909.

11. Nenes a la platja, 1909.

12.Nens a la platja, 1910.

13. Nena entrant al mar, 1915.

14. Nens a la platja, 1919.