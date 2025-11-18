El marbre és pedra, però en mans dels escultors esdevé carn. Davant d’aquestes figures, costa creure que tot neix d’un bloc mut. Els dits, els llavis, l'esquena, la pell, semblen ben bé que tinguin vida. Fem un recorregut per 14 grans escultures:
1. Apol·lo i Dafne, Gian Lorenzo Bernini
2. Eros i Psique, Antonio Canova
3. David, Miquel Àngel
4. La verge del vel, Giovanni Strazza
5. La segadora dormida, Veray
6. Laocoont i els seus fills, Agesandre, Polidor i Atenodor de Rodes
7. Ninfa, Giovanni Battista Lombardi
8. Les tres gràcies, Antonio Canova
9. El gladiador moribund, Pierre Julien
10. Primers freds, Miquel Blay
11. El rapte de Prosèrpina, Gian Lorenzo Bernini
12. La pietat, Michelangelo Buonarroti
13. Sàtir i Bacant, James Pradier
14. El petó, Rodin