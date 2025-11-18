14 grans escultures de la història de l'art

Passegem per obres que mostren amb precisió la bellesa de l'anatomia humana

"Eros i Psique", Antonio Canova (sXIX)
"Eros i Psique", Antonio Canova (sXIX)

El marbre és pedra, però en mans dels escultors esdevé carn. Davant d’aquestes figures, costa creure que tot neix d’un bloc mut. Els dits, els llavis, l'esquena, la pell, semblen ben bé que tinguin vida. Fem un recorregut per 14 grans escultures:

1. Apol·lo i Dafne, Gian Lorenzo Bernini

1Apollo and Daphne (Bernini) (cropped) wiki
2. tumblr makxwf8nxc1r6w3qso2 1280

2. Eros i Psique, Antonio Canova 

L'amor de Psique
L'amor de Psique

3. David, Miquel Àngel

1 Michelangelo's David right view 2
2 1760531589123

4. La verge del vel, Giovanni Strazza 

the veiled virgin sculpture thumbnail

5. La segadora dormida, Veray 

La segadora dormida
Segadora dormida

6. Laocoont i els seus fills, Agesandre, Polidor i Atenodor de Rodes 
Laocoont i els seus fills

2 800px Laocoon Pio Clementino Inv1059 1064 1067 n3

7. Ninfa, Giovanni Battista Lombardi 

Giovanni Battista Lombardi
Giovanni Battista Lombardi

8. Les tres gràcies, Antonio Canova 

1 le tre grazie (Canova)
2 antonio canova tre grazie v a dettaglio

9. El gladiador moribund, Pierre Julien 

esculturas 7 gladiador moribundo 1
El gladiador moribund

10. Primers freds, Miquel Blay

1 primers freds
Primers freds

11. El rapte de Prosèrpina, Gian Lorenzo Bernini 

1 RapeOfProserpina
Rapte de Prosèrpina

12. La pietat, Michelangelo Buonarroti 

1 Pietá
2 detail

13. Sàtir i Bacant, James Pradier 

1. Satyr and Bacchante artwork illustration infos plus
2. detall

14. El petó, Rodin 

Rodin
Rodin
_G1A9423
Artesans del temps
Jaume Plensa: «Amb tant de soroll ja no sabem què pensem»
Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 18 de novembre de 2025
Última modificació: 18 de novembre de 2025
