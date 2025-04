Què guarden les dones a la bossa

"Les bosses de les dones sempre m'han semblat un misteri. De nen, estava convençut que al de la meva mare hi havia objectes màgics, que fins i tot hi duia maons per salvar el món. Ara, de gran, les bosses em continuen semblant igual d'enigmàtiques. És per això que he passat setmanes passejant per Sant Petersburg demanant a dones conegudes i desconegudes si em deixaven fotografiar el que hi duien. Algunes s'han pensat que era un atracador, d'altres, que estava boig, i d'altres, m'han dit que sí. A elles també els he demanat de fer-los una foto per identificar-les, i els he preguntat l'edat i a què es dediquen. Diria que el resultat mostra com són". Ho explica el fotògraf rus Sergei Stroitelev:

1. Vera, 62 anys, mestra de guarderia.

2. Alena, 17 anys, estudiant.

3. Svetlana, 24 anys, administradora.

4. Masha, 56 anys, joiera.

5. Alexandra, 26 anys, dissenyadora freelance.

6. Olga, 42 anys, exploradora urbana i mare de dos fills.

7. Liza, 21 anys, sense feina.

8. Tatiana, 51 anys, directora d'una institució social.

9. Elena, 56 anys, dona de negocis.

10. Lubov, 31 anys, galerista.