14 imatges premiades que mostren des de la joia per l'arribada dels nadons fins als dols pels parts que no acaben bé

L'Associació Internacional de Fotògrafs Professionals de Naixements ja ha publicat les millors imatges de parts de l'any. Com en les edicions anteriors, tant mostra els moments lluminosos com els més durs.

1. Una petita ajudant per a la llevadora, de Carolin Ries.

Carolin Ries

2. L'equip més emocionant del món, d'Alexandria Mooney.

Alexandria Mooney

3. Ja soc aquí, de Moniek Aansorgh.

Moniek Aansorgh

4. Envoltada d'amor, d'Stephanie Entin. 

Stephanie Entin

5. El germà gran fotògraf, St. Louis Birth and Baby.

St. Louis Birth and Baby

6. Rendir-se a l’onada, d'Anna Garvey.

Anna Garvey

7. El moment abans de convertir-se en pares, de Dana Jacobs.

Dana Jacobs

8. Nebulosa de vida, de Jaleesa Koelen. 

Jaleesa Koelen

9. Protegit als braços del pare, de Lesley Hoogendoorn.

Lesley Hoogendoorn

10. Estic amb tu, de Leona Darnell. 

Leona Darnell

11. De cara al món, d'Anna Garvey. 

Anna Garvey

12. El punt decisiu, d'Erin Loughlin.

Erin Loughlin

13. El nadó Brynnley, de Sara Hunter.

Sara Hunter

14. Sempre seré el teu germà gran, de Marjolein Roossien.

Marjolein Roossien
Data de publicació: 27 de desembre de 2025
Última modificació: 27 de desembre de 2025
