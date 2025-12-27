L'Associació Internacional de Fotògrafs Professionals de Naixements ja ha publicat les millors imatges de parts de l'any. Com en les edicions anteriors, tant mostra els moments lluminosos com els més durs.
1. Una petita ajudant per a la llevadora, de Carolin Ries.
2. L'equip més emocionant del món, d'Alexandria Mooney.
3. Ja soc aquí, de Moniek Aansorgh.
4. Envoltada d'amor, d'Stephanie Entin.
5. El germà gran fotògraf, St. Louis Birth and Baby.
6. Rendir-se a l’onada, d'Anna Garvey.
7. El moment abans de convertir-se en pares, de Dana Jacobs.
8. Nebulosa de vida, de Jaleesa Koelen.
9. Protegit als braços del pare, de Lesley Hoogendoorn.
10. Estic amb tu, de Leona Darnell.
11. De cara al món, d'Anna Garvey.
12. El punt decisiu, d'Erin Loughlin.
13. El nadó Brynnley, de Sara Hunter.
14. Sempre seré el teu germà gran, de Marjolein Roossien.