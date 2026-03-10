Al Vietnam, quan l'hivern s'apaga i arriba el Tết (l’any nou lunar), moltes famílies decoren la casa amb flors i plantes que representen els bons desitjos. Al nord són típiques les flors de préssec, que s'associen amb la renovació, la vitalitat i la protecció contra els mals esperits. Al sud predominen les d’albercoquer, que representen riquesa i prosperitat. També són habituals els arbres de kumquat, carregats de fruits que prometen l'abundància i la bona fortuna; els crisantems, relacionats amb la longevitat i l’alegria; i les orquídies, valorades com a símbol d’elegància i bona sort. Durant els dies previs al Tết, el fotògraf @_im.rot_ ha retratat com les carreteres es converteixen en l'escenari en què desfila l'arribada de la primavera.
