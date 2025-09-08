Tot aquest amor

"L'objectiu de la sèrie fotogràfica All this love és ampliar el discurs social sobre la vellesa. Avui dia, estem acostumats a parlar sobre la complexitat de la seguretat del sistema de pensions, del dràstic augment de les malalties demencials o de la crisi de la sanitat. Fins i tot parlem de la cultura de l'oci i de les oportunitats educatives per a l'anomenada edat de plata i edat d'or (tot i que principalment ho fem des d'una perspectiva econòmica). Mentrestant, l'erotisme i la sexualitat en les parelles grans s'infrarepresenten o, directament, són un tabú en l'opinió pública. Però les infinites variacions de l'amor, el desig i l'erotisme construeixen un valor universal que la humanitat viu a totes les edats a tot el món. All this love destaca algunes boniques històries d'amor i moments íntims de parelles grans." Ho explica l'autora de la sèrie, la fotògrafa alemanya Mirja Maria Thiel (Hamburg, 1971):