Foto: Simon Migaj

Hi ha amors

dels quals només et quedes

amb els llocs on els vas viure:

en una ciutat blanca

vas estimar un cos fosc,

i cercaves ser-hi dins

així com en direcció contrària

els minarets van cap enfora.



Hi ha amors

dels quals només et quedes

amb els noms: ara sonen

com països envaïts per una gran potència

i que han desaparegut dels mapes.

L’oblit és un mar sense cap costa.

O només un got begut.



N’hi ha d’altres

dels quals només et quedes

amb els llavis que besares:

el paisatge del goig

ja no saps quin era: cambra sense murs,

desert sense calor, i ara et dol la boca

despullada d’aquella altra.



I hi ha els amors

que encara han de venir,

un exèrcit en missió de pau que avança cap a tu

armat fins a les dents.





Del llibre Llei d’estrangeria (Proa), de Manuel Forcano.