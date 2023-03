La transformació de Barcelona

És gràcies a la fotografia que podem conèixer la metamorfosis, tant arquitectònica com urbanística, de Barcelona. La seva evolució ens ha estat narrada a través dels ulls dels fotògrafs: des del 1860 amb el Pla Cerdà, fins al 1936, amb la Guerra Civil, i de manera més sistemàtica a partir de la restitució de la Democràcia el 1979, el període preolímpic de mitjan anys vuitanta, i els efectes del capitalisme financer, entre el 2008 i el 2011.



Survey Barcelona. Una mirada fotogràfica sobre les transformacions de la ciutat, 2015-2023 explica l’evolució ecològica que ha fet la ciutat en vuit anys. Editat per l’Ajuntament de Barcelona, està presentat en dos volums: al primer hi trobem més de 600 imatges que mostren els nombrosos projectes que s’han dut a terme: des de l’increment del verd i la mobilitat més sostenible, fins a l’augment de l’habitatge públic i la millora dels equipaments. En el segon s’expliquen, un per un, tots aquests projectes transformadors. Adrià Goula ha estat l’encarregat de seleccionar els deu fotògrafs: Milena Villalba, Andrés Flajszer, Pedro Pegenaute, Aitor Estévez, Jon Tugores, Xavi Bou, Joan Diví, Adrià Goula, Maite Caramés, Pol Viladoms i Simona Rota. Tal com explica Goula: “Hem volgut distanciar-nos de la manera tradicional de dur a terme aquest tipus de projecte fotogràfic, que repartia el territori per zones que s’assignaven a un fotògraf. Això donava un resultat fragmentat, on cada autor treballava un espai en concret, i el resultat final estava format per un patchwork d’interpretacions fotogràfiques que impedien tenir una mirada de conjunt homogènia sobre el territori.” A la secció Barcelona Llibres, que fem amb l’Ajuntament de Barcelona, us convidem a passejar per 14 llocs renovats de Barcelona.







1. Foto de Pedro Pegenaute a la superilla de Sant Antoni.

Forma part de l’apartat: La superfície: la reurbanització de carrers i la vegetalització de zones més minerals.





2. Foto de Pedro Pegenaute a la superilla del Poblenou.

Forma part de l’apartat: La superfície: la reurbanització de carrers i la vegetalització de zones més minerals.





3. Foto d’Adrià Goula a els Cirerers.

Forma part de l’apartat: L’arquitectura: els nous edificis d’habitatge públic i equipaments i la relació amb la ciutat.





3. Foto d’Andrés Flajszer als refugis climàtics de l’escola de les Aigües.

Forma part de l’apartat: Els usos: els elements dels espais públics i la interacció amb la gent.





4. Foto d’Andrés Flajszer a la Gran Clariana de les Glòries.

Forma part de l’apartat: Els usos: els elements dels espais públics i la interacció amb la gent.





5. Foto de Maite Caramés a l’habitatge social Tànger.

Forma part de l’apartat: Els habitatges: la personalització dels interiors dels habitatges públics per part dels seus usuaris.





6. Foto de Maite Caramés als gabitatges de gent gran Glòries 3.

Forma part de l’apartat: Els habitatges: la personalització dels interiors dels habitatges públics per part dels seus usuaris.





7. Foto d’Aitor Estévez a l’avinguda Meridiana.

Forma part de l’apartat: L’espai públic de nit.





8. Foto de Simona Rota a l’Antiga Fàbrica Mercedes-Benz.

Forma part de l’apartat: La vegetació: el verd en detall





9. Foto de Pol Viladoms a la piscina Turó de la Peira.

Forma part de l’apartat: Els interiors: els interiors dels equipaments com a nous espais públics.





10. Foto de Pol Viladoms a la Biblioteca Gabriel García Márquez.

Forma part de l’apartat: Els interiors: els interiors dels equipaments com a nous espais públics.





11. Foto de Milena Villalba al parc de la plaça Sóller.

Forma part de l’apartat: Els parcs: organització general dels parcs i les noves zones verdes.





12. Foto de Milena Villalba a la Gran Clariana de les Glòries.

Forma part de l’apartat: Els parcs: organització general dels parcs i les noves zones verdes.





13. Foto de Jon Tugores de la superilla de Sant Antoni.

Forma part de l’apartat: “L’aire: la mirada aèria”.





14. Foto de Jon Tugores de la Gran Clariana de les Glòries.

Forma part de l’apartat: “L’aire: la mirada aèria”.