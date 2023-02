Jordi Sabater Pi, l’últim naturista

La història de Jordi Sabater i Pi (1922 – 2009) sembla una novel·la, però és ben real. Se’n va anar a l’Àfrica amb disset anys i va tornar a Barcelona trenta anys després convertit en un dels primatòlegs més reputats del món. I tot això sense tenir cap títol universitari. Pioner en l’estudi científic de goril·les i ximpanzés, Sabater i Pi va fer aportacions que van transcendir la disciplina fins al punt de reformular la concepció d’humanitat que imperava en els cercles acadèmics. La seva trajectòria està marcada per la curiositat i la tenacitat, el respecte per la natura, la passió pel coneixement, una voluntat de ferro i també un gust romàntic per l’exploració científica a la manera dels naturalistes del segle XIX com Humboldt i Darwin, dels quals es considerava hereu.



L’últim naturista: Jordi Sabater Pi, de l’escriptor i científic Toni Pou, explica la història d’un dels científics catalans més importants del segle XX. Editat per l’Ajuntament de Barcelona i Edicions de la Universitat de Barcelona, revela detalls de la història del Zoo i la ciutat de Barcelona a partir de les cartes que Sabater va rebre i enviar durant els prop de trenta anys que va viure a l’Àfrica, des del 1940 fins al 1969, i de com va aconseguir revolucionar alguns aspectes del coneixement humà. A Barcelona Llibres, la secció que fem amb l’Ajuntament de Barcelona, us convidem a tastar-ne un fragment en què explica com va ser la seva arribada al món.



Aiguamolls, somnis i trinxeres (1922-1940)



Biofília



Hi ha una idea de la vida salvatge que està gravada d’una manera molt concreta en l’imaginari col·lectiu i que, molt probablement, beu del que la indústria audiovisual ens ha plantat al davant dels nassos des de fa dècades. És una idea en què predominen els paisatges exòtics i els animals imponents en mida, ferotgia o color. ¿Qui no s’ha quedat bocabadat davant d’una posta de sol al Serengueti, mentre un parell de guepards joves xisclen vora la silueta d’una acàcia i, més enllà, un ramat d’elefants passegen aliens a tot el tragí del món? ¿O davant el vol d’un tauró blanc que s’enlaira tres metres sobre l’aigua després d’enxampar amb les dents un os marí a les fredes aigües de la badia sud-africana de False? Aquestes visions ens commouen perquè hi percebem una combinació de llunyania i de força de la natura desfermada. En realitat, però, la natura comença al costat de casa. Amb les plomes blaves d’un gaig que refulgeixen sota les primeres llums del sol mentre sobrevola la carretera de les Aigües de Collserola. O amb les passes lentes i mesurades d’una salamandra que es desplaça sobre la fullaraca en una fageda del Montseny mentre carrega l’honor de presentar una disposició única de taques grogues. L’espectador habitual dels documentals de la BBC dirà que un gaig o una salamandra no són tan espectaculars com un tauró blanc o un guepard. Però, ¿què vol dir espectacular? Un guepard no té plomes blaves. I un tauró blanc no té taques grogues.



Com ha passat amb tots els grans naturalistes de la història, la passió de Jordi Sabater Pi pel món natural va néixer al costat de casa. I tal com succeeix sempre amb l’origen de totes les grans passions, hi va intervenir un punt d’atzar. Sabater va néixer en la xafogor del 2 d’agost de 1922 a la primera porta de l’assolellat tercer pis del número 660 de la Gran Via de Barcelona, entre els carrers de Pau Claris i Roger de Llúria. El part va anar bé, però l’orgull de pares primerencs que sentien Elena Pi i Ferrer i Narcís Sabater Bros es va transformar de seguida en preocupació: el nadó no tolerava la llet materna. Cada vegada que xumava patia uns espasmes estomacals que el feien vomitar. En lloc d’engreixar-se, s’aprimava. La situació es va agreujar fins al punt que els pares tenien por que es morís. Com que fa cent anys no hi havia gaires solucions més, van buscar una dida amb la idea que potser la seva llet li resultaria més fàcil de digerir. La van trobar a Sant Hipòlit de Voltregà, on van deixar el fill una setmana de prova. Quan el van anar a veure, se’l van trobar deixat, ple de mocs, plorós i amb un estol de mosques que li voletejaven per la cara. Se’l van endur i no hi van tornar mai més. La preocupació dels pares no havia disminuït, sinó tot el contrari. Havia passat una setmana més i no havien resolt l’alimentació del seu fill. Una desgraciada coincidència, però, va fer que trobar una nova dida no fos gens difícil. A Roses, el poble dels avis materns de Sabater, hi havia un pescador que acabava de perdre un nadó, de manera que la seva dona, la Carmeta de Can Guiules, era la candidata a dida ideal. Allà les coses van anar molt millor que a Sant Hipòlit. La Carmeta va alletar més d’un any el fill dels Sabater Pi, fins als divuit mesos. No va tornar a tenir mai més cap espasme i es va refer de seguida.



Tot i que avui dia costa imaginar la força que té una relació entre un nadó i una dida, el lligam entre la Carmeta i el petit Jordi Sabater Pi es va estendre a la resta de la família. Als estius, quan els Sabater Pi pujaven a Roses, els anaven a visitar i el marit de la dida s’enduia el nano a pescar en una barca de vela llatina. La visió d’una captura com les que prometen la caça i la pesca és capaç d’excitar una cosa molt profunda, una mena de desig atàvic d’autosuficiència que segles d’urbanització no han aconseguit atenuar. Segur que Sabater s’embarcava amb aquesta excitació, i també amb aquella barreja de neguit i incertesa que provoca qualsevol activitat que, com la pesca, només pot burlar els elements i la immensitat de la natura amb una habilitat covada al llarg dels segles i transmesa de generació en generació més amb gestos que no pas amb paraules. Un cop a la barca, però, més enllà de la pulsió caçadora, Sabater quedava bocabadat pel paisatge. Els penya-segats del cap de Creus assotats per la tramuntana i la salabror de l’aire creaven un ambient inhòspit que contrastava amb l’explosió de vida que palpitava sota l’aigua. Aquesta fascinació pel paisatge es va eixamplar més endavant durant les excursions que va començar a fer fins als aiguamolls dels Graus, un espai humit situat entre Roses i la desembocadura de la Muga, anterior a la construcció del complex d’Empuriabrava. Allà va començar a observar amb una curiositat intensa i genuïna les evolucions de les cigonyes i els ànecs salvatges. I, espontàniament, va començar a fer dues coses que d’alguna manera prefiguraven la disciplina de l’etologia, el camp del coneixement al qual faria aportacions inèdites i valuosíssimes: Sabater registrava el comportament dels animals mitjançant anotacions i dibuixos. En aquestes excursions en què no perseguia caçar cap animal sinó plasmar la instantània d’un comportament curiós, es va forjar una vocació naturalista que partia del plaer simple però profund de la mera contemplació de la natura. Una pulsió que beu de les mateixes fonts que la caça i la pesca però que té alguna cosa més essencial. Un dels biòlegs més rellevants del segle XX, Edward O. Wilson, que va morir a finals del 2021 i que als anys noranta va lloar les aportacions de Sabater a la comprensió de l’evolució de l’espècie humana, l’anomenava biofília. Segons Wilson, els humans hem viscut durant centenars de milers d’anys en contacte directe amb la natura. I aquest contacte, ho vulguem o no, ens ha fet com som. Portem el lligam amb la natura imprès en la nostra intimitat més profunda. Uns pocs segles de vida urbana no tenen res a fer contra centenars de milers d’anys d’immersió en boscos, muntanyes i aiguamolls.