La Model i la vaga del 31, en còmic

Us imagineu la història de Barcelona explicada en còmic? La col·lecció “Barcelona, Memòria en Vinyetes” acaba de néixer per fer-ho possible. Impulsada per la Regidoria de Memòria Democràtica i per l’Ajuntament de Barcelona, i comissariada per Montserrat Terrones, hi trobarem els moviments reivindicatius més significatius del segle XX. A la secció Barcelona Llibres, que fem amb l’Ajuntament de Barcelona, us animem a tastar els dos primers llibres que han publicat: “Històries de La Model” i “Rebel·lió. La vaga dels lloguers de 1931”.



Històries de La Model.

De Jordi de Miguel i Susanna Martin.



Es pot condensar la turbulenta història d’una presó centenària com la Model de Barcelona? A través del testimoni d’expresos i dels seus familiars, el còmic fa un recorregut exhaustiu per l’evolució d’un centre penitenciari que, malgrat que es va inaugurar el 1904 com a paradigma de la modernitat, aviat es va convertir en una icona de la repressió política i social. L’autoritarisme, les tortures i els motins hi han estat presents al llarg de tot el segle XX, però també la solidaritat entre els presos i les lluites polítiques i socials que han tingut lloc entre les seves parets. El periodista Jordi de Miguel i l’historiador César Lorenzo recorren les galeries de la presó Model i recuperen la seva història a través de la veu de quatre homes i dones que van passar-hi en diferents etapes: l’advocat August Gil Matamala, els expresos polítics Anna Sallés i Josep Ferrándiz, i Jordi, exmembre de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL). La coordinació editorial del projecte ha estat realitzada per CRÍTIC.



1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.









Rebel·lió: La vaga dels lloguers de 1931.

Amb guió de Francisco Sánchez i il·lustrat per Anapurna. Barcelona, 1931, l’any que milers de famílies obreres van deixar de pagar el lloguer. Amb motiu de l’Exposició Universal del 1929, Barcelona va rebre l’arribada massiva de mà d’obra. La ciutat va passar a doblar la població, amb el consegüent problema d’habitatge. Amb la fi de l’Exposició, una crisi cruel va deixar els obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers, van arribar els desnonaments i la revolta als barris obrers. Barcelona va viure així la primera reivindicació històrica per aconseguir unes condicions dignes en l’habitatge.



1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.