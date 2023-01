L’anarquia retratada

El moviment anarquista és una doctrina política que té per objectiu la desaparició de l’Estat i de les seves institucions pel bé de la llibertat de l’individu. L’anarquisme basa els seus principis en l’erradicació de l’agressió institucionalitzada, en la defensa de la classe obrera i la lluita per la recerca d’un món millor i més just. Aquesta lluita proveeix d’eines per a l’emancipació social. Les seves principals línies de treball són la col·lectivització de la propietat, l’abolició de tota forma de poder polític així com acabar amb l’opressió d’una minoria privilegiada sobre la majoria de la població. Des del seu sorgiment ha estat estigmatitzada i vinculada a la violència per part del poder.



A la secció Barcelona Llibres, que fem amb l’Ajuntament de Barcelona, us presentem i us convidem a tastar dos volums que ells mateixos han editat: Fotografia i revolució social 1936 1939, i Utòpica tinta 1931 1939, tots dos fets per Andrés Antebi Arnó, Pablo González Morandi, Teresa Ferré Panisello i Roger Adam Bernad, membres de l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ).



Foto: Catorze

Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936 1939



Fotografia i Revolució Social 1936 1939. Té per objectiu mostrar el testimoni fotogràfic i gràfic del moviment anarquista. Hi trobem els fronts de guerra i la vida a la rereguarda: menjadors populars, colònies escolars, refugiats, enterraments, mítings, manifestacions, així com el projecte de col·lectivització del 70 al 80% d’indústries catalanes. Les fotos tant són de milicians com de fotògrafs com Carlos Pérez de Rozas, Kati Horna o Margaret Michaelis. També hi ha cartells, capçaleres, il·lustracions i caricatures.





1. Menjador popular instal·lat al Casino dels Banys de Sant Sebastià.

Barcelona, 1936. Antoni Campañà (Arxiu Campañà).



2. Centre d’acollida per a dones embarassades.

Vélez-Rubio, 1937. Kati Horna (CDMH).



3. Noia madrilenya. 1937, Kati Horna (CDMH).



4. Hospital del Pueblo instal·lat a l’antic orfenat de Sant Josep. Barcelona, 1937, Kati Horna (CDMH).



5. Estudios, 06/1935, Manuel Monleón (BC).



6. Orto, 09/932, Josep Renau (BC).



7. Estudios, 06/1934. Manuel Monleón (BC).





Gràfica anarquista utòpica tinta

Utòpica tinta 1931-1939. Durant els anys de la Guerra Civil espanyola, un grup de dibuixants van agafar el llapis per construir un món nou sorgit de l’ideal llibertari. Pel camí van lluitar contra el feixisme i el capitalisme, van criticar la República i van posar el seu art al servei de la guerra. Silenciats i reprimits per la dictadura, oblidats en democràcia, renaixen ara de la tinta i el paper per reflexionar el present i mirar el futur. Es recullen il·lustracions i dibuixos d’Acín, Shum, Helios Gómez, Monleón, Grapa, Cochet, Boy, Gumsay, Carmona, Sim, Toni Vidal, Les, Lamolla, Lobo, Esbelt, Niu, KDNA o Badia Vilató.



1. Estudios, 05/1937 (BC), Manuel Monleón Burgos (CCDMH).



2. Cartell, 1936-1938, Manuel Monleón Burgos (CCDMH).



3. Àlbum. Estampas de la Revoluión Española: 19 de julio de 1936 (FAL). José Luis Rey Vila, SIM.





4. Àlbum. Estampas de la Revoluión Española: 19 de julio de 1936 (FAL). José Kuis Rey Vila, SIM.



5. José Luis Rey Vila, SIM.



6. José Luis Rey Vila, SIM.



7. Liberación, 10-11/1935, Melcior Niubó Santdiumenge.