Verticalitat i delinqüència és un llibre per força excessiu malgrat la seva brevetat. És la boira i és el cel clar, és allò que no s’acaba d’acabar. És amor extrem, vida extrema. Vertiginosament al límit del tot. Hiperbòlicament descarat. Malfrisa, neguiteja, s’alça, celebra, calla. Verticalitat i delinqüència, de Meritxell Cucurella-Jorba i editat per Fonoll, és un llibre tautològic i convuls. Us n’oferim un tast en forma de dos poemes.





Foto: Magnezis Magnestic



L’inexorable



Quan tots els teus amors hauran estat

abans amors d’algú altre, quan el quadre

que penja de la paret de la casa on vius

no l’has pintat tu, i dubtes que en pintis mai cap,

si tu escrius i no pintes, quan les cançons

que escoltes et duen lluny, quan passat i futur

et semblen més llicenciosos que l’ara

des d’un cop més et dius i et dubtes tot preguntant-te,

estàs llescant l’inexorable.





Bèstia ferida



Emmudeixen les penes immenses

al clos del tot ho recordo menys tu,

aquella nit de bèstia ferida et mataré et juro que et mataré.

Tot ho recordo menys tu,

aquella nit de pena emmudida.

És immensa, també, la vergonya que dona

la llum dels dies.