Celebrem Verdaguer

El monument a Verdaguer cobert de flors. Foto: Fundació Jacint Verdaguer

Després d’una primavera ajornada, la que va quedar quasi deserta el 2020, la d’enguany ha esclatat amb energia renovada. Com aquesta primavera, torna la Festa Verdaguer, una festa de festes que aglutina activitats tradicionals i populars d’homenatge al poeta i propostes literàries contemporànies amb poetes, autors i músics. Del 14 de maig al 10 de juny del 2021, una trentena d’actes, entre espectacles, conferències, rutes literàries, concerts i actes populars, celebraran el llegat i la figura de Jacint Verdaguer a diverses localitzacions de Folgueroles i Barcelona, alguns dels quals amb emissió en directe pels canals de YouTube del MUHBA o de la Fundació Jacint Verdaguer. Us convidem a descobrir-ne 14 de les propostes.

1. Presentació de llibre i espectacle Primavera, de Jacint Verdaguer.

Divendres 14 de maig, 19 h, Centre Cultural de Folgueroles.

La Fundació Verdaguer publica la darrera versió coneguda d’aquesta remarcable composició no publicada ni pel poeta ni, pòstumament, pels marmessors ni per Matheu que en guardava la còpia. A càrrec de M. Àngels Verdaguer, una de les curadores del llibre i Francesc Codina, revisor del volum, membre del Comitè Editorial i patró de la Fundació Jacint Verdaguer. Al final de la presentació es comptarà amb la interpretació d’un fragment de l’espectacle La Pomerola, un recital de poesia musical interpretat per Anna Maluquer (veu) i Natàlia Arroyo (clarinet).



2. Contra les cordes, ADN.

Dissabte 15 de maig, 19 h, al Centre Cultural de Folgueroles.

El duet Contra les Cordes, format per Gemma Tona (veu) i Míriam Franch (guitarra) han estrenat ADN, un espectacle musical i poètic que connecta impulsivament les paraules d’Anna Dodas i Noguer amb la música de Bach, Leo Brower, Emili Pujol i Míriam Franch. Els versos de la folguerolenca caminen amb passió menats pel duet per tecles, sintetitzadors, cavalls, trons, núvols, boira, grapes, gossos, cigonyes i provoquen la pluja piroclàstica del Volcà fins que el mite de Dodas desapareix per posar contra les cordes la seva obra, crua i nua.

3. Tapís Floral.

Diumenge 16 de maig, 10:30 h, Plaça Verdaguer.

L’experiència de 2020, any en què l’únic acte col·lectiu de la Festa Verdaguer que es va mantenir va ser l’ofrena floral al monument del Pedró dedicat al poeta, renova la forma en què es farà durant aquesta edició 2021. Tothom està convidat a dur rams de flor natural i participar-hi. Els tradicionals rams de flors portats pels folguerolencs i folguerolenques o per gent que des de fora s’hi vulgui afegir, formaran un tapís, cobrint una part del monument a Verdaguer i formant un homenatge en flor al poeta.

4. Parlament d’homenatge a Verdaguer.

Diumenge 16 de maig, 13 h, Jardins de Can Dachs.

El tradicional parlament d’homenatge al poeta, acte que clou el matí del dia 16 de maig, serà en aquesta edició de la Festa Verdaguer a càrrec del M. H. President Quim Torra i Pla.



5. Bres d’amor. Versos al bressol.

Dimarts 18 de maig, 18 h, Casa Museu Verdaguer.

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus (#DIM21), l’actriu Montse Vellvehí llegirà versos de Verdaguer en una lectura poètica que es podrà seguir presencialment (amb inscripció prèvia) i també en directe pel canal de Youtube del Museu Episcopal de Vic.

6. Flors del Desvari.

Dissabte 22 de maig, 17 h, Ermita de la Damunt, Folgueroles.

El festival Flors del Desvari és una de les propostes més genuïnes de la Festa Verdaguer. Cita obligada per a joves poetes, al Pla de la Damunt, davant de l’ermita, s’alça l’escenari per a poetes i lectors, en una jam session de música d’Adrià Ballús, Arnau Musach i Roger Sena i la poesia de Laia Carbonell, Esteve Plantada, Sònia Moya, presentats per Oriol Sauleda.



7. Llegendes de bèsties i valentes.

Diumenge 23 de maig, 12 h, Jardins de Can Dachs.

“Per damunt del riu Ter n’hi ha una pollancreda; n’hi ha un serpent molt gros, esgarrifós de veure. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure, i ho trobareu…com diu la cançó“. Un espectacle de titelles a càrrec de Cacauet Teatre que explica una llegenda popular on una bèstia, un drac, és molestada al seu cau. A més, en una segona història, s’explicaran les aventures de la donzella Mariana i el cavaller Ferran Farigola, una noia espavilada i un cavaller sense espasa i amb moltes ganes de cantar que, amb enginy i cançons, se’n surten de tots els tràngols.

8. Verdaguer i la música.

Dissabte 29 de maig, 12 h, Plaça Verdaguer.

Verdaguer és un dels poetes més musicats de tots els temps. Verdaguer i la música és una ruta literària per descobrir els principals autors d’un recorregut que ha portat els versos del poeta pels diversos gèneres musicals. A càrrec del musicòleg Francesc Cortès, coordinador del projecte Verdaguer i la música (FJV – UAB 2014).



9. Bugada de contes.

Dissabte 29 de maig, 17:30 h, Casa Museu Verdaguer.

Un espectacle de guitarra, veu i les llegendes de Jacint Verdaguer amb la rondallaire Caro von Arend. Rondalles, anècdotes, poemes i contes són el fil conductor per explorar paraules i sons trobats a l’atzar per fer-ne poemes tot fent bugada. L’acte tindrà lloc als Vernets de Ca la Marta, a Vilanova de Sau i es fa en col·laboració amb l’Espai Natural Guilleries-Savassona.

Foto: Facebook Caro Von Arend

10. En defensa pròpia: Verdaguer contra la censura.

Diumenge 30 de maig, 12 h, MUHBA Vil·la Joana.

Verdaguer esdevé l’eix vertebrador a partir del qual es presenta la història de Barcelona com una ciutat estretament connectada amb l’escriptura i que, a més, serveix per transmetre el fenomen de l’experiència literària universal. El museu planteja un recorregut que transita per l’educació especial que es feia a Vil·la Joana, que continua recordant la rellevància social de la vida i també de la mort de Verdaguer i que finalitza per testimoniar la transcendència pública de la literatura. Una activitat per revisitar l’obra de Verdaguer a partir de la seva confrontació amb el poder i la lluita contra la calúmnia i la censura.



11. Barcelona, Verdaguer i el flamenc.

Diumenge 30 de maig, 19 h, MUHBA Vil·la Joana.

L’exposició internacional de 1929 va significar tot un revulsiu cultural a la capital catalana, també per al flamenc, que es va revalorar i impulsar de manera sorprenent. Per fer més evident aquest lligam entre l’estil flamenc i Barcelona durant aquest període, els alumnes de l’ESMUC Indra Aparici (cantant de flamenc), Lluís Castany i Yzan Ibrahim (guitarra flamenca) interpretaran alguns palos amb poesia de Jacint Verdaguer a Vil·la Joana, última residència del poeta.



12. T’obro la meva veu sota dels núvols. Poemes de Felícia Fuster.

Diumenge 6 de juny, 12 h, MUHBA Vil·la Joana.

Aquest 2021 se celebra el centenari de naixement de Felícia Fuster. La seva poesia és “combat” i “cos”, paraula que llisca omplint el buit. Les poetes Tònia Passola i Marta Pérez Sierra, amb la ballarina Aida González, diran versos amb el gest i la paraula, travessant l’espai fins a l’espectador. Un espectacle multidisciplinari que agermana literatura, música i dansa per transmetre el caràcter visual i el llegat innovador i universal de la poesia de Fuster.

Fundació Felícia Fuster

13. Musicant Verdaguer.

Dimecres 9 de juny, 18 h, MUHBA Vil·la Joana.

Amb el músic i cantant del grup Obeses, Arnau Tordera, aquesta activitat es podrà seguir a través del canal de YouTube del MUHBA Vil·la Joana.



14. Paraules i sons. Itinerari literari per la Barcelona dels segles XIX i XX.

Del dijous 10 al dimecres 16 de juny, 10 h, MUHBA Vil·la Joana.

La proposta del Museu d’Història de Barcelona de Vil·la Joana és una ruta literària que proposa recórrer la ciutat dels segles XIX i XX a través de textos dels autors que han format l’imaginari contemporani de Barcelona, entre els quals, Jacint Verdaguer.

Festa Verdaguer

Del 14 de maig al 13 de juny de 2021 a diversos espais de Folgueroles i Barcelona.

La Festa Verdaguer, que impulsa la Fundació Jacint Verdaguer, aplega una trentena d’actes entre espectacles, conferències, itineraris, concerts i activitats de festa popular.