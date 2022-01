Dylan Thomas (nascut a Gal·les el 27 d’octubre del 1914 i mort a Nova York el 9 de novembre del 1943) va dedicar aquest poema a la seva tieta Anna, la germana gran de la seva mare, que tenia una granja a Llangain, on Dylan, als anys 20, quan era un nen, hi va viure estius plens de felicitat. Publicat al seu Map of Love el 1939, us n’oferim la traducció que Marià Manent en va fer al llibre Poemes de Dylan Thomas, publicat per Empúries. I l’escoltem recitat per Dylan Thomas.





Després de l’enterrament (en memòria d’Anna Jones)



Després de l’enterrament, brams hi hagué, lloances

de mula,

el vent movent les orelles en forma de vela, el suau,

apagat colpejar d’un clau al peu de la tomba;

parpelles baixes, les boques ben closes pel dol,

molls els ulls, tolls salats a les mànigues,

gust matinal de l’aixada que torna la son,

sacseja un minyó desolat, que el coll atansava

a la foscor del taüt, escampant fulles mortes,

i l’aixada trenca un os a la llum, amb so de judici;

després de la festa, d’un temps ple de cards i de

llàgrimes,

a la cambra amb una guineu dissecada i una marcida

falguera,

dret m’estic, per al seu monument, sol en les hores

planyívoles dels morts, amb la morta Anna

encorbada,

de qui el cor, font viva i reclosa, un dia dequeia

entremig dels fangars

que volten els mons eixuts de les terres de Gal·les, i

els sols ofegava

(però això és una imatge monstruosa per ella, que

cegament l’elogi engrandeix;

la seva mort va ser una gota tranquil·la;

no voldria pas ella que jo m’enfonsés al corrent

sagrat de la fama que el seu cor va guanyar; jauria

muda i pregona,

i al seu cos malmenat no caldria cap druida).

Però jo, el bard d’Anna en una llar enlairada, ara

crido

totes les mars perquè diguin la seva virtut (que tingué

llengua de boscos),

com una boia amb campanes, sobre els caps que

canten els himnes,

i faig que s’acalin els murs dels boscos amb guineus i

falgueres,

que cantin el seu amor i en una bruna capella el

gronxolin,

i el seu esperit inclinat beneeixin amb quatre ocells encreuats.

Com llet fou mansa la seva carn, però l’estàtua

dreçada

cap al cel, salvatge el pit, i la beneïda, gran calavera,

ja és d’ella esculpida a la cambra, amb una humida

finestra,

a la casa ferotgement endolada, en un any tortuós.

Jo sé que les seves mans malmenades, netes i humils,

religioses reposen; el seu prim murmuri

en una humida paraula, el seu seny del tot enfonsat.

Com un puny, el seu rostre moria clos en una rodona

sofrença;

i amb setanta anys de pedra, ara Anna es dreça,

esculpida.

Aquestes mans de marbre, mullades de núvols, aquest

tema

monumental de la veu ofegada, del gest i del salm

han d’assaltar-me per sempre damunt de la seva

tomba,

fins que el pulmó de guineu dissecat torni a moure’s i

cridi Amor,

i al negre ampit deixi granes la revifada falguera.





After the funeral (In memory of Ann Jones)



After the funeral, mule praises, brays,

Windshake of sailshaped ears, muffle-toed tap

Tap happily of one peg in the thick

Grave’s foot, blinds down the lids, the teeth in black,

The spittled eyes, the salt ponds in the sleeves,

Morning smack of the spade that wakes up sleep,

Shakes a desolate boy who slits his throat

In the dark of the coffin and sheds dry leaves,

That breaks one bone to light with a judgment clout’

After the feast of tear-stuffed time and thistles

In a room with a stuffed fox and a stale fern,

I stand, for this memorial’s sake, alone

In the snivelling hours with dead, humped Ann

Whose hodded, fountain heart once fell in puddles

Round the parched worlds of Wales and drowned each sun

(Though this for her is a monstrous image blindly

Magnified out of praise; her death was a still drop;

She would not have me sinking in the holy

Flood of her heart’s fame; she would lie dumb and deep

And need no druid of her broken body).

But I, Ann’s bard on a raised hearth, call all

The seas to service that her wood-tongud virtue

Babble like a bellbuoy over the hymning heads,

Bow down the walls of the ferned and foxy woods

That her love sing and swing through a brown chapel,

Blees her bent spirit with four, crossing birds.

Her flesh was meek as milk, but this skyward statue

With the wild breast and blessed and giant skull

Is carved from her in a room with a wet window

In a fiercely mourning house in a crooked year.

I know her scrubbed and sour humble hands

Lie with religion in their cramp, her threadbare

Whisper in a damp word, her wits drilled hollow,

Her fist of a face died clenched on a round pain;

And sculptured Ann is seventy years of stone.

These cloud-sopped, marble hands, this monumental

Argument of the hewn voice, gesture and psalm

Storm me forever over her grave until

The stuffed lung of the fox twitch and cry Love

And the strutting fern lay seeds on the black sill.