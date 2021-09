“La gran nàusea és un poemari que ressegueix un procés d’exhauriment i de desgast. Una erosió que consumeix tot vincle possible entre consciència i realitat, i que aboca irremissiblement al descampat del tedi i a la hiperconsciència de la irrealitat. A partir del símbol de la nàusea de Sartre i de Nietzsche, i de la mà de Svendsen, Handke o Bergman, entre molts d’altres, els poemes d’aquest llibre, estructurats a partir de les tres fases del vòmit, furguen en l’apatia que aflora en un món de sentits derruïts i significats reduïts a clofolles, en el malestar profund que genera la presència intuïda d’un no-res solidíssim, compacte i invasor. La gran nàusea és un poemari sobre el Buit, en majúscula. Un Buit que, com de la nàusea al vòmit, passa de ser una incomoditat interior i intangible a una realitat exterior i material. Un Buit deïficat que venerem litúrgicament i que transcendeix de l’individu a la col·lectivitat. Un Buit que al principi del llibre esfondra una casa i que al final del poemari devora una ciutat sencera.” Així presenta Xavier Mas Craviotto (Navàs, 1996) el seu nou poemari, editat per LaBreu. Us n’oferim un poema.





Foto: Catorze

El teu i el meu no-res



A quina distància

el teu i el meu

no-res.



Sílvie Rothkovic



i vam deixar de veure’ns,

perquè les pupil·les se’ns gastaven de mirar

i van revoltar-se contra el jou intransigent

del nervi òptic.



i vam deixar d’entendre’ns,

perquè ens parlàvem, imprudents,

amb la llengua esmussada

que descrea les coses.



i vam deixar de sentir-nos,

perquè la veu se’ns va aigualir

i a les orelles hi teníem la remor

que fan tots els silencis

quan comencen a sentir-se

a si mateixos.



i cadascú va carregar-se a les espatlles

el seu Jo,

i cadascú va arraulir-se al seu no-res particular

i el va covar.



i un dia

sota el ventre

hi vam notar els primers batecs:



era el terror immesurable

que fan totes les coses

quan s’adonen

que existeixen.