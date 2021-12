Foto: Greg Jeanneau

Els núvols de Nadal no sé què tenen

que són manyacs: no posen

gens de malícia al cel:

pel blau puríssim dolçament s’estenen,

a la llum de la posta suaus s’encenen

i de nit deixen veure algun estel.

És una de les coses més alegres

veure entre núvols els estels brillar.

Tenebres de Nadal, no sou tenebres;

més hi veig en vosaltres

que no en el dia clar.

Ai, nit que vas passant silenciosa;

Ai, núvols blancs que pels estels passeu;

ai, llum, que no ets enlloc misteriosa;

ai, portal de Betlem, que ets tot arreu!

Quan me vulgueu donar més alegria

parleu-me dels Nadals ennuvolats,

i em veureu com infant que somnia,

que riu a lo que veu amb els ulls aclucats.



Poema inclòs a Obres Completes. Barcelona: Selecta, 2 vol., 1960-1961.





Els núvols de Nadal musicat i cantat per Joan Josep Mayans:

Els núvols de Nadal musicat pel compositor Manuel Blancafort i interpretat per Anna Alàs i Miquel Villalba: