“La poesia d’Evtuixenko és tendra i respectuosa, però alhora apassionada, a favor de les virtuts i en contra dels defectes, si se’m permet dir-ho així.” Ho escrivia Joan Margarit al pròleg del llibre Quasi a final (Edicions 62), d’Evgueni Evtuixenko, que va néixer a Rússia el 18 de juliol del 1932 i va morir als Estats Units l’1 d’abril del 2017. En llegim el poema Gràcies, traduït per Josep M. Güell.



Foto: vic xia



Digues «gràcies» a les teves llàgrimes,

i no tinguis pressa a eixugar-les.

És millor plorar, però néixer —o bé

no néixer— és igualment morir.



És millor estar viu —batut o oprimit—

però no caure en les tenebres del plasma,

quan un minut de verd deixant

es roba del carro de la creació.



Has de cruixir d’alegria com un rave,

i riure en interceptar un ganivet.

És terrible que hagis pogut no néixer,

fins i tot quan és terrible que visquis.



Qui ha nascut ja és prou afortunat.

La vida és l’ull d’una bruixa esdentada.

Mostrar-se orgullós denota insolència,

com si als disset anys ja fossis rei.



Sacsat pels vapors de l’aiguardent,

embriac de tot i de no-res,

no te’n pots avenir, del prodigi,

del miracle de la teva aparició.



Mai no esperis un paradís al cel,

no ofenguis la terra amb retrets,

que no vindrà una segona vida,

i podia no haver vingut la primera.



Confia en flamarades, no pas en brases.

Cau sobre l’euforbi i l’estípit

i, sense demanar-ho gaire,

llança’t sobre l’espatlla de l’univers.



En la pena, no siguis vergonyosament murri.

Fins i tot sota la runa de l’ànima,

brut i estripat com Zorba,

celebra la ignomínia, i posa’t a ballar.



I dona gràcies als gats més negres

que t’hagis mirat de reüll,

i a totes les pells de síndria

que t’hagin fet relliscar.



I gràcies al dolor més fort,

perquè quelcom, malgrat tot, t’ha donat.

I gràcies al mos més verd

perquè tanmateix mos hi ha hagut.