Jacint Verdaguer i el gran riu de la vida

Jacint Verdaguer va néixer el 17 de maig del 1845 a Folgueroles i va morir el 10 de juny del 1902 a Vallvidrera. Mossèn i escriptor, la seva obra s’estén des de la prosa narrativa i periodística fins a la literatura de viatges. Recordem l’autor de L’Atlàntida i Canigó llegint el poema Caminant, del llibre Al cel, i escoltant com la veu de Roger Mas n’interpreta cada vers.







Mig segle fa que pel món

vaig, camina que camina,

per escabrós viarany

vora el gran riu de la vida.

Veig anar i veig venir

les onades fugitives:

les que venen duen flors

i alguna fulla marcida,

mes les ones que se’n van

totes s’enduen ruïnes.

De les que em venen damunt

¿quina vindrà per les mies?



Una barca va pel riu

d’una riba a l’altra riba;

fa cara de segador

la barquera que la guia.

Qui es deixa embarcar, mai més

torna a sa terra nadiua,

i es desperta a l’altre món

quan ha feta una dormida.

Barquereta del bon Déu,

no em faces la cara trista:

si tanmateix vens per mi,

embarca’m tot de seguida;

lo desterro se’m fa llarg,

cuita a dur-me a l’altra riba,

que mos ullets tenen son

i el caminar m’afadiga.