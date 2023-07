La Setmana on tot comença

“El llibre és on comença tot”, diu Cristina Domènech, “a partir d’ell neixen pel·lícules, obres de teatre: volem mostrar la potència de la paraula escrita”. El cartell, d’Ana Galvañ, n’il·lustra la idea: unes pàgines per on navega un veler, unes escales que van a parar a una flor, una casa sobre els fonaments d’un núvol, un ocell que sobrevola una parella, un astronauta tocant el sol o potser la lluna, és a dir, les infinites possibilitats que pot crear un llibre. I és que la bona notícia, un any més, torna: després de les vacances ens espera la Setmana del Llibre en Català. Ancorada al Moll de la Fusta, hi podrem fer vida del 8 al 17 de setembre. Us expliquem, en catorze punts i amb declaracions de Cristina Domènech, que n’és la directora, i d’Ilya Pérdigo, que està al capdavant d’Editors.cat, l’essència d’aquesta 41a edició –en què, ja us ho avancem i ja us ho concretarem, farem un acte per anunciar el nou Catorze–:





Fotografia: Manuel Medir



1. El gran titular, diuen, és aquest: “Per primer cop, hi ha editorials de tots els territoris de parla catalana”. Perquè a més dels segells de Catalunya, País Valencià, Andorra i les Illes Balears, enguany n’acullen de la Catalunya nord.



2. “No fem la Setmana de la Literatura en Català, sinó del Llibre. A més de literatura, hi ha no-ficció, llibres de cuina, de viatge, de natura. Reivindiquem tot el conjunt de llibre en català”.



3. Números rècord: s’amplia al màxim l’espai al Moll per encabir-hi 287 expositors, entre els quals hi haurà 244 dedicats a segells editorials, 20 a llibreries, 10 a institucions, 9 a universitats, 3 a associacions i 1 a distribuïdores.



4. Que el país es faci seva la Setmana: “Volem que no se celebri només aquí, sinó que sigui l’excusa per celebrar el llibre arreu”. Fan una crida perquè aquells dies les escoles d’aquí i d’allà s’engresquin a organitzar la Setmana dintre les aules. És a dir, que sigui una mena de Sant Jordi que duri deu dies i que sigui l’excusa per posar el llibre al centre. “Voldríem que fos una data que al futur tothom, casals, pobles, pugui gaudir-la”.



4. Programació. Durant 10 dies, s’han programat més de 300 activitats: presentacions, concerts, tallers, recitals de poesia, signatures, taules rodones. “Volem ser el gran festival del llibre en català”, diuen, i en el fons, ja ho són.



5. Novetats, llibres de fons: 125 llibres sortiran del forn a la Setmana. Hi haurà el de Carlota Gurt, Sílvia Soler, Ferran Torrent, Sergi Pàmies, Maria Climent, Roser Vernet, Biel Mesquida, Iolanda Batallé o Carlota Benet. També es parlarà de les reedicions de Narcís Oller, Jaume Roig, Anaïs Nin, Joan-Lluís Lluís, Joyce Carol Oates o Italo Calvino. I dels llibres guardonats aquest 2023: de Marta Marín-Dòmine, Sònia Casas, Mar Bosch, Gemma Ruiz, Gemma Ventura i Andreu Claret.



6. Poesia: es presentaran versos d’Albert Roig, Jordi Cussà, Pablo Hasel, Jaume Vidal Alcover o Vic Moliner. La tarda de poesia comptarà amb Lluís Calvo, Enric Casasses i Juana Dolores. I es dedicarà un espai a parlar de les traduccions d’autors com Charles Bukowski, Hilda Doolittle, Adriane Rich o Kavafis.



7. El món al Moll: vindrà l’escriptora sueca Karin Smirnoff, escollida per continuar les novel·les de la sèrie Millenium de Stieg Larsson. De la mà del CCCB, arribarà la reconeguda autora coreana Han Kang, que parlarà del seu nou llibre La classe de grec. La no-ficció serà representada amb Roger Griffin, expert en feixisme, i també vindrà l’holandès Rob Riemenn amb L’art d’esdevenir humà.



8. Els commemorats: el Rector de Vallfogona i Josep Vallverdú, en un acte organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes, seran font d’inspiració per als grups de música urbana 31 FAM i Bounce Twice, que improvisaran a partir de textos seus. Vallverdú també serà homenatjat en un acte conduït per la comissària del seu any, Carme Vidal.



9. Els joves: hi ha dos dies pensats per a ells. El diumenge 10 al matí, hi haurà la presentació de la col·lecció Brunzits, dirigida per Juliana Canet, i del segell Elàstic Llibres, que presentarà les novetats de Gerard Guix, Núria Albertí, Toni Mata i Martin Piñol. Divendres 15 hi haurà la tarda jove, amb una taula sobre feminisme, conduïda per Paula Carreras i amb Maria Lenín i Laura Huerga, i un acte dedicat a Mercè Rodoreda i dirigit per Marina Porras.



10. Els nens: el fil conductor d’aquest any és “el riure”, que serà present a totes les activitats adreçades a infants de menys de 12 anys. En total n’hi haurà 83, i comptaran amb l’Elèctrica Dharma, El Pot Petit, Pilarin Bayés, Míriam Tirado, Anna Llenas, Cinta Arasa, Joan Turu, Màrius Serra, Jaume Copons, Liliana Fortuny, Elisenda Roca o Martí Gironell. A més, es farà una trobada de geganters, amb motiu del nou llibre d’El Cep i la Nansa, i una exhibició dels Castellers de Sants, per a la presentació dels nous títols de Comanegra i Mediterrània. També hi haurà el passaport de recomanacions, que permetrà visitar les casetes amb títols de literatura infantil i juvenil de manera divertida i amb premi final per qui ho empleni tot.



11. Itineraris literaris: n’hi haurà 23, però no només a Barcelona, sinó a Montblanc, Vilafranca del Penedès, Tortosa o al Poble Vell de la Mussara. Aniran a càrrec d’Enric Calpena, Gisela Pou, Màrius Serra, Marta Lloret, Josep Gordi Serra o Teresa Roig.



12. Biblioteques, escoles, Òmnium, jocs i pòdcasts: el dimarts 12 serà el matí de les biblioteques, 111 vindran a fer les seves compres. El dimecres 13, serà el matí de les escoles, de manera que la Setmana s’omplirà de criatures. El dijous 14 serà el matí d’Òmnium Cultural, que organitzarà converses amb autors, i el divendres 15, trobareu jocs de llengua, a més d’un taller d’escriptura. Com a novetat, també es gravaran pòdcasts culturals, com el de Tàndem i Mentrimentres, Punt Volat, Els ulls de clio, Llegiu que el món s’acaba, i Horabaixa.



13. El 27è Premi Trajectòria, que es lliura des del 1997, és per a Mercè Ibarz, que en aquesta roda de premsa ha pujat a l’escenari per agrair-lo: “Escriure és una cursa de fons que no s’acaba, que has de sostenir, i per això un premi que es diu trajectòria, i que a més l’atorga la gent del ram, em fa feliç. Perquè no estem parlant de carrera ni d’honors, sinó d’una feina continuada. Gràcies al jurat, als editors, als llibreters, als distribuïdors i a la premsa cultural”, ha dit, ha baixat a seure, i ha alçat la mà: “M’he deixat unes gràcies”, ha pujat de nou: “Als lectors”. El guardó que rebrà serà obra de Ramon Enrich.



14. El Premi Difusió ha estat per a Roger Mas, “per la seva tasca incansable en els darrers anys per la promoció de la literatura catalana. Ha interpretat i popularitzat poetes com Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Miquel Martí i Pol, Eulàlia Anzizu Vila, Toni Gol i Roca, Amadeu Vidal i Bonafont”. De fet, ell no ha pogut pujar a l’escenari perquè ara mateix “està difonent la cultura catalana al Canadà”.