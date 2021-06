Posem llenya a l’amor

Foto: Catorze



«Intentant explicar què és la música, he acabat fent cap allà on naixen els principis de l’Univers. Perquè la música és la geometria del buit i les seves infal·libles lleis dicten les de tota la matèria. Perquè cada ser viu és una cançó amb una rima i un ritme propis… i no sabrem què són ni la llibertat ni l’amor fins que no entenguem abans l’exquisida naturalesa de la nostra música interna. Les fugues de la font del temple no és més que un convit a reflexionar sobre els cordills que sustenten tot allò que no es veu però que alhora és la major part de l’experiència humana. L’aigua. Es pot dit que amb en Joan Garau hem fet un llibre de viatges.» Ho explica Xarim Aresté (Flix, 1983), que aquest 3 de juny publica Les fugues de la font del temple (Rosa dels Vents), un llibre d’aforismes acompanyats d’il·lustracions de Joan Garau. Us n’avancem un tast fet de 14 pensaments.

Joan Garau

1. Qui no agraeix el que té, no sabrà gestionar el que demana.



2. No permetre’t l’error et fa anar per camí de carro.



3. Si una crítica no et sembla constructiva, fes-la constructiva tu.



4. Qualsevol mala herba es pot convertir en monument amb una mica d’estima.



5. La vergonya és la vibració més baixa perquè activa l’autoeliminació. Fins i tot l’apatia té més energia que la vergonya.



6. Posant llenya a la por, la por es fa realitat. Posant llenya a l’amor, l’amor es fa realitat.



7. No trobaràs allò que busques quan deixis de buscar-ho sinó quan deixis de negar-t’ho.



8. El significat que donem a les paraules és el terreny on edifiquem la nostra casa. I no es tracta de saber moltes paraules. Es tracta de saber molts significats.



9. Esbrina quina és la teva autoritat interna i fes cas només d’allò que ella et digui.



10. L’ansietat converteix l’existència en agonia. L’amorositat converteix el temps en or.



11. El plat més exquisit es comença pelant alls.



12. Mai una opinió podrà resoldre cap conflicte, perquè una opinió, per definició, ja és un conflicte.



13. Generós és el que contribueix a generar.



14. Qui no encén la seva llum només pot veure amb la dels altres.





Joan Garau