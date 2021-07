Lluís Soler recita Miquel Martí i Pol

Miquel Martí i Pol, octubre del 1985. Foto: Josep M Montaner.



Miquel Martí i Pol va treballar d’escrivent a la fàbrica La blava de Roda de Ter dels 14 anys fins als 42, que es va veure obligat a deixar-la per les dificultats de parla i mobilitat que li provocava l’esclerosi múltiple. Amb la voluntat de transformar el que va ser el seu lloc de treball en un espai cultural, la Fundació Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament de Roda de Ter, del 15 al 17 de juliol, han impulsat Estiu a La fàbrica, un cicle d’activitats (que podeu consultar en el cartell de sota) on participaran artistes com Lluís Soler. L’actor, per a l’ocasió, ens ha enregistrat un dels poemes que hi recitarà. Si voleu assistir a aquest acte, que se celebrarà el divendres 16 a les 21:30, n’heu de reservar la plaça al mail [email protected] o trucant al 938500355. El pagament es farà a taquilla inversa.





Aquests profunds silencis plens de tu,

aquests silencis clars i vehements

tan plens de tu que ja tot hi és sobrer;

aquesta solitud sense després

que compartim fins a esgotar-ne els sons;

aquesta quietud que vulnerem

a penes amb els ulls o bé amb les mans

és un projecte i un acompliment.

Marta, l’embruix de tu m’ha tant sotmès

que ja ni em dol la vida que no visc

i em perdo amb tu per llocs inconeguts

i no hi ha espai entre el teu cos i el meu.

Arribarem al cor de l’espiral

ponts a través, sense temor del vent,

mars a través, esperonats pel foc.

Boja com jo, m’escoltes i somrius.

Tots els camins són bons per fer camí.

Miquel Martí i Pol, Estimada Marta (1978)