Felícia Fuster va néixer a Barcelona el 7 de gener del 1921 i va morir a París el 4 de març del 2012. Recordem la poeta, pintora i traductora llegint-ne un poema.



No tinc rellotge ni destí.

Tinc fred; en el meu test gelat

no hi creix cap mot per abrigar-me,

només el gran desert dels telegrames muts

del àugurs o dels nàufrags.

El passaport que riu ja no m’inventa

el cordam

dels viatges ni el llapis de color,

inútil,

damunt les meves mitges

blanques. Hauré d’anar-me’n, sí,

a peu.

avar com l’heura, el tren no passa.

Tant és.

Si algú em veiés creuar els records

li diria: detura’m

i digue’m què no soc, què ja no porto.

No tinc rellotge ni destí,

ni mocador de llet, ni cel de pomes.

Els peus, feixucs, em cauen.

El cap

em pesa com un món. I se’m desfulla.

La pell se’n va,

ja no ens trobarem més.

Tinc fred. Tinc por. Tinc aquell fred

immens, que sols el cor

mesura. El que no donen més que els vius.

El fred que no s’enterra.

Mai.



Del llibre Aquelles cordes del vent.