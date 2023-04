Facebook



QUAN T’ACOSTES A MI

Quan t’acostes a mi, tot d’una,

I m’arrossegues

A cambres llunyanes,

On rauen els records.



I m’ofereixes, com a un infant, les golfes,

Trobades de dies escassos.

Andròmines de petons furtius.

Rampoines d’amors prestats.

Baguls de paraules secretes,

PLORO.





(traduït per Anna Pena)







WHEN YOU COME TO ME

When you come to me, unbidden,

Beckoning me

To long-ago rooms,

Where memories lie.



Offering me, as to a child, an attic,

Gatherings of days too few.

Baubles of stolen kisses.

Trinkets of borrowed loves.

Trunks of secret words,



I CRY.