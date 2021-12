El 1972 es va publicar Nadal amb Guillermina Motta (Picap), un disc on la cantant va interpretar cançons nadalenques com les tradicionals El noi de la mare, El cant dels ocells o El rabadà. A més d’aquestes nadales populars, hi va incloure Nit de Nadal, una cançó a partir d’un poema de Guerau de Liost publicat a La ciutat d’ivori (1918), que va musicar el compositor Joan Lluís Moraleda.

Nit de Nadal

La gent reposa

colgada al llit.

El llop no gosa

moure brogit.

D’un vell estable

mal ajustat

la llum eixia.

Fuig el diable.

La nit és dia.

Jesús és nat.

El bou recula

poquet a poc.

“Decanta’t, mula,

per fer-li lloc”.

Oh, meravella!

Penja una estrella

de l’embigat.

Les profecies

són aquests dies.

Jesús és nat.

La neu afina

xòrrecs avall.

Canten el gall

i la gallina.

Els àngels broden

el cel d’estrelles.

Els pastors roden

amb vestits nous

perdent els bous

i les esquelles.