Felícia Fuster va néixer a Barcelona el 7 de gener del 1921 i va morir a París el 4 de març del 2012. Recordem la poeta, pintora i traductora llegint-ne un poema.

Foto: Eugene Golovesov



Abans

que el gran compàs no em paralitzi

amb la geometria de la mort

no em despulleu.

No em despulleu del temps

ni d’aquells mots

que, fins gebrats, jo feia càlids.

Sé que el meu cant

avui

no arribarà

ni a les òrbites baixes

i el món em pesarà. Tant és.

Deixeu-me.

Deixeu-me el formigueig

d’aquest cap ple de festa

i les ales dels ponts. Deixeu-me blanca,

calç apagada, encesa, poca cosa,

no, res,

amb els peus nus.

Sé caminar descalça. I més.

I encara sé:

només el que s’esborra

té importància.



Del llibre Aquelles cordes del vent.