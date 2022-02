Foto: Nicki Mannix

Ha arribat aquest temps

que la vida perduda no fa mal,

que la luxúria és un llum inútil

i l’enveja s’oblida. És un temps

de pèrdues prudents i necessàries,

no és un temps d’arribar, sinó d’anar-se’n.

És ara quan l’amor

coincideix a la fi amb la intel·ligència.

No era lluny ni difícil.

És un temps que només em deixa l’horitzó

com a mesura de la soledat.

El temps de la tristesa protectora.