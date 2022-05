Nosaltres, foc neix de la imprevisió: és per casualitat que els versos de Mireia Calafell i Pol Guasch es troben amb la música d’Adriano Galante. Però de la casualitat sorgeix la mescla, i és així com es consolida una manera d’entendre el so, les paraules, el ritme. Cada trobada és única, cada posada en escena és diferent.

Aquest divendres 20 de maig a les 22.00 al Palau de la Música hi haurà un diàleg entre poemes i melodies que es conjuminen, s’escolten, es ressignifiquen, s’eixamplen. Cremen. Un camí d’incendis que transitarà qüestions com la llengua, l’amor i la pèrdua. Que també cremen. En sortegem dues entrades dobles. Per participar-hi comenta el post que n’hem fet a Instagram o escriu un mail a participacatorze@gmail.com