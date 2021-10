Foto: Robert Martinez





Ningú no entén l’octubre

sense bolets,

vull dir dels de menjar,

no pas dels altres,

tant si són rovellons

com cama-secs,

són bons tant per collir

com per menjar-se’ls.



El bosc és de tothom

i és generós,

però no hi podem fer

qualsevol cosa;

perquè sigui puixant

com volem tots

convé tractar-lo amb més

traça que força.



Si ho fem així, camins

i rierols,

arbres i vent i ocells

i bestioles

seran amics de tots,

i mantindrem

el seu record ben viu

de nit i dia

perquè per sempre més,

a xics i a grans,

ens facin una grata

companyia.



(«Obra Poètica/4», Miquel Martí i Pol, Edicions 62)