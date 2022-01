Ovidi va dir que els amants ho recorden tot

Foto: Icee KC



Tot el que pot passar és

que pot passar de tot.



María Leach





No sé si és que tenc el cor baldat

No sé si és que no vull fer-te mal

No sé si és que els amors llargs són durs

No sé si és que t’he oblidat massa cops

No sé si és que sempre t’he tengut present

No sé si és que no trob més alens per a tu

No sé si és que hi ha un abís inseparable

No sé si és que tem qualsevol llunyania

No sé si és que ja he perdut el cap

No sé si és que t’ensum com un impossible

No sé si és que no m’atur d’escriure’t

No sé si és que em fugen les paraules

No sé si és que music els teus contorns

No sé si és que ets el fil per on camín

No sé quasi res de tu amat meu!







Biel Mesquida, del seu llibre Carpe Momentum, publicat dins la col·lecció Jardins de Samarcanda d’Eumo Editorial i Cafè Central.