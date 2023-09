El pòdcast més gran que s’ha fet mai en català

La cabina de ràdio de la Queta ja està voltant per Catalunya. Aquesta iniciativa, que forma part de la campanya Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure!, es va inaugurar a Barcelona, on la consellera de cultura Natàlia Garriga va declarar: “Volem que la ciutadania faci servir el català, i per això posem en marxa una acció itinerant en la qual les persones hauran d’activar aquesta llengua. L’objectiu és crear el pòdcast més gran de la història en llengua catalana i que entre tots i totes demostrem que el català és divers, té molts accents i és útil per a tothom”.



Un cop dins de la cabina, el participant podrà escollir quatre opcions segons el seu nivell de català i les seves preferències: participar en una entrevista radiofònica, on la Queta fa preguntes relacionades amb la relació d’aquella persona amb el català; practicar la llengua en una conversa on la Queta ha d’anar a comprar ingredients per fer una paella; fer un karaoke amb la cançó Començar, que els Tyets, les Marala i el Kelly Isaiah han interpretat per a la campanya; o bé donar una mostra de veu per al projecte AINA, per tal de normalitzar el català en les tecnologies digitals. Al llarg de tot l’itinerari, els centres del Consorci per la Normalització Lingüística aprofitaran l’oportunitat per permetre que els seus aprenents practiquin la llengua en un entorn lúdic i desenfadat.







El pòdcast d’aquesta campanya recollirà les reflexions de la ciutadania sobre la llengua en tots els seus accents i fomentarà que tothom faci servir el català independentment del seu nivell. Precisament per això, la cabina està decorada amb el lema de la campanya, “Provem-ho en català”, traduït a quinze llengües molt parlades a Catalunya: àrab, búlgar, alemany, anglès, francès, indi, italià, polonès, portuguès, romanès, rus, ucraïnès, wòlof, amazic, xinès, castellà i català. Després de l’enregistrament, cada participant rebrà la seva pròpia gravació al mòbil i podrà compartir-la amb les seves amistats i a les xarxes socials. Un cop la cabina hagi acabat el seu recorregut, es crearà un pòdcast amb una selecció de totes les veus participants. Per ordre de recorregut, la cabina (en podeu consultar les dates aquí) visitarà Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada, Tàrrega, Reus, Tarragona, Tortosa, Lleida, Tremps, Girona, Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Tots aquests municipis compten també amb un centre del Consorci per la Normalització Lingüística.







Des del seu llançament, la campanya de comunicació de la Queta ha difós la importància de “provar-ho en català” a través dels mitjans de comunicació digitals i impresos, sales de cinema i un gran desplegament de cartells a la xarxa de transports i serveis públics de tot Catalunya. Alhora, ha activat el web de campanya www.moltperparlar.cat, amb un argumentari complet per aprendre català i per fer-lo servir, i un recull exhaustiu de recursos d’aprenentatge. S’hi poden descarregar tota mena de materials de campanya i hi ha l’accés a propostes dinàmiques i entretingudes, com un karaoke o una coreografia de la cançó.



Al web també us podeu descarregar la partitura de la cançó.





A més a més, amb la voluntat d’introduir la llengua en nous col·lectius, s’ha dut a terme l’acció “Mammaproof ho prova”, amb vídeos de mares d’orígens diversos que viuen a Catalunya i que recomanen plans per fer en família. La campanya coordina i organitza altres activitats de foment de l’ús del català en sectors específics de la societat, com l’àmbit de la salut, l’empresarial o l’educatiu, amb una agenda pública d’activitats pel territori, que es pot consultar al web.