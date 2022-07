«Són les 12:40 d’un dijous a Nova York, i Frank O’Hara surt del MoMA a fer un mos pels carrers fumejants de Midtown. Entre transeünts atrafegats, els obrers descansen amb la coca-cola a la mà, els taxis toquen el clàxon per sortir de l’embús i les faldilles d’una noia voleien un instant sobre les reixes de ventilació. O’Hara té el temps just d’escriure un poema, o potser ni això, perquè ha quedat amb un amic, té una trucada pendent i no vol renunciar a un suc de papaia del seu lloc preferit. O potser són les 12:20 d’un divendres, no importa, i Frank O’Hara té mitja hora per dinar i un munt de trucades pendents, però encara està sota l’impacte de la darrera pel·lícula de Fellini, porta a la butxaca un llibre d’un poeta francès que no pot deixar de llegir i té uns versos propis que li ballen pel cap. És l’hora de dinar, però Frank O’Hara s’estima més escriure un poema.» Ho escriu Melcion Mateu al pròleg de Poemes de l’hora de dinar, publicat per Edicions de 1984 en la tradució de Xènia Dyakonova.



Francis Russell O’Hara va néixer el 27 de juny de 1926 a Baltimore, Maryland, i es va criar a Nova Anglaterra. Entre el 1944 i el 1946 va servir a la Marina com a tècnic de sonar al destructor USS Nicholas. Gràcies a una beca destinada als veterans de guerra, va entrar a la Universitat Harvard, on va fer estudis de música i de filologia anglesa. Va començar a publicar poemes a la revista Harvard Advocate. A partir del 1951 va viure sempre a Nova York, on va treballar com a crític d’art a la revista Art News i com a conservador de pintura i escultura al MoMA. El 24 de juliol de 1966 va ser atropellat per un bugui a la platja de Fire Island i va morir l’endemà. Us oferim un dels poemes, en la versió catalana i en l’original, que trobareu en aquest llibre.





Foto: RetroSupply

POEMA



He vist una armeria que es pentinava els maons de bronze

i rails lactis resplendien al cel.

¿On havia anat el cigne, el de l’esquena trencada?

He pujat els esglaons

que m’han dut fins a la casa

nova on tinc uns radiadors

grisos i uns cendrers amb llana.

Per afrontar l’hivern he d’aconseguir un samovar

adornat amb fulles d’alfàbrega i inscripcions ucraïneses

al so remot d’unes ales, dolorós antivent,

una miqueta d’aire blau

d’estiu un dia tornarà:

de l’envestida fumejant

del monstre, el fum se’n burlarà

i seré feliç aquí i feliç allà, ple

de te i tendres llàgrimes. No crec que mai arribi

a Itàlia, però tinc la terrible tundra, si més no.

La meva casa nova serà plena

de fustes i d’arrels i tal i tal,

i jo, tot arreglant la bicicleta,

duc un jersei que abriga, de coll alt.

He vist les palissades que tremolaven en la neu

del meu rostre, esdevingut sobrenaturalment pur.

Un cop vaig destruir la idea d’un home d’ell mateix, per posseir-lo



Si jo llavors tingués un samovar

segur que li faria

un te i així com broten els jacints

d’un test m’estimaria

i la meva encantadora habitació amb cobreteteres brutes

és per això que he de viatjar, per collir les fulles.

Oh enorme piano meu, no ets com ser a l’aire lliure

i això que avui fa molta fresca

i tu estàs fet de fusta i foc!

T’obro la tapa i les muntanyes

retornen: m’han seguit el joc.

Les estrelles titil·len com un ret que algú ha deixat

en un seient i ara jeu al carreró darrere

del teatre on la meva obra ressona en veus agonitzants.

Perquè jo treballo la fusta

i les meves paraules són

amor que desfila i es nega

a sortir de l’habitació.



1954





POEM



I watched an armory combing its bronze bricks

and in the sky there were glistening rails of milk.

Where had the swan gone, the one with the lame back? Now mounting the steps

I enter my new home full

of grey radiators and glass

ashtrays full of wool.

Against the winter I must get a samovar

embroidered with basil leaves and Ukranian mottos

to the distant sound of wings, painfully anti-wind,

a little bit of the blue

summer air will come back

as the steam chuckles in

the monster’s steamy attack

and I’ll be happy here and happy there, full

of tea and tears. I don’t suppose I’ll ever get

to Italy, but I have the terrible tundra at least.

My new home will be full

of wood, roots and the like,

while I pace in a turtleneck

sweater, repairing my bike.

I watched the palisades shivering in the snow

of my face, which had grown preternaturally pure.

Once I destroyed a man’s idea of himself to have him.



If I’d had a samovar then

I’d have made him tea

and as hyacinths grow from

a pot he would love me

and my charming room of tea cosies full of dirt

which is why I must travel, to collect the leaves.

O my enormous piano, you are not like being outdoors

though it is cold and you

are made of fire and wood!

I lift your lid and mountains

return, that I am good.

The stars blink like a hairnet that was dropped

on a seat and now it is lying in the alley behind

the theater where my play is echoed by dying voices.

I am really a woodcarver

and my words are love

which willfully parades in

its room, refusing to move.



1954

Poemes de l’hora de dinar Lunch Poems

© 1964 by Frank O’Hara

© del pròleg: Melcion Mateu

© de la traducció: Xènia Dyakonova

© d’aquesta edició: Edicions de 1984, s. l.



Pots comprar Poemes de l’hora de dinar a través de Bookshop, una plataforma que dona suport a les llibreries independents.