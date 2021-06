Poeta, editor, memorialista, senador, navegant. Carlos Barral va néixer el 2 de juny del 1928 a Barcelona, on va morir el 12 de desembre del 1989. El recordem amb un poema seu sobre l’amor, el pas dels temps i un parell de genolls, Prosa para un fin de capítulo.



Nuestras caras ahora,

según me vuelvo hacia ti desde el pie de la cama

y despuntan tus ojos

sobre la cumbre de tus rodillas abrazadas,

repiten una historia en que no entramos

sino con mucha aplicación.

No basta



que tú sonrías

casi en un gris del cine, componiendo

anticipadamente tu recuerdo y ruedes

mejor que otros lo harían tu secuencia

tierna y salvaje, y tan banal, que escupen

sin tu permiso los espejos,



mientras

las obediencias de mi mano palpan

la barra de metal como quien quiere

guardar su tacto cómplice,

ex profeso

de escamoso oropel,

cuando de veras

soy consciente del ritmo de las gotas,

miro las grecas del papel pintado,

sigo la curva noble de la sábana

que se diría atornillada;

y cuando

eres de nuevo tú,

con qué distancia

te contemplo y a través

de qué lente invertida

–transparentes

de vidriada memoria–

me detengo



en las rodillas que te escudan, juntas,

casi tiros de piedra amaestrada,

o animales heráldicos, lechuzas

de capitel,

con un ojo sin sueño y de amenaza.



Tus rodillas

que son tal vez hermosas, pero un género

en este instante de rigor, y un signo

que los pliegues por dentro multiplican:



Hueso a hueso, dobladas como ahora

pero en ángulo oblicuo las rodillas

de plumaje metálico, insolentes,

desde el crujiente cuero de los bares,

cuando la luz vacila y tintinean

las puertas empujadas con torpeza,



o al fondo del salón, en sus extremos

vagos,

con reflejos azules de armadura,

que parecen cautivas y se cruzan

como manos nerviosas y taladran

las voces y la sombra hasta quedarse

pintadas en el vaso que inclinaba,



o de luciente piedra en el desnudo

hermético a la orilla de un mar triste

con pelícanos blancos en las ramas,

o de arcilla arañada y como escrita

en una lengua familiar, quién sabe

si en un parque enjaulado y ya lejano



y en las salas de espera, y en los ojos

turbios de colegial, cuando se abrían

las portezuelas de los taxis, mientras

transcurren los minutos y los años

de penitencia nacional, los días

de enrejados y misas con banderas



y en la escuela o las cárceles las voces

se acordan vigiladas y miramos

la rodilla flexible bajo el yeso

celeste, apenas duro y transparente,

y que tiembla nerviosa en el continuo

crujir de escamas del reptil horrible.



Igual que las rodillas

(a pesar

de este muro de exvotos soy tu público)

ágiles de jinete e inocentes

que trajiste dormidas a esta prueba

de tu modo de ser según modelos

y debieran temblar al aire libre

y en encuentros sin luna ni preguntas,

exentas de tu estatua, divididas

por la imperiosa bestia de tus años.



¿Quiénes hemos hablado y qué hemos hecho

–otros– en esta cama? ¿Para quiénes

escribes esta página ilustrada

con cuerpo tan gracioso y tan ajeno?



No pasaré de tus rodillas.

Debo

cumplir con mi deber y sonreírte,

mirando de soslayo la cortina

para ver si Tiresias nos observa,

separarme despacio, detenerme

aún más desnudo ante el reloj, ponérmelo,



y encender sin placer un cigarrillo.















